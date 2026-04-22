El CE Europa reitera su deseo de regresar al Nou Sardenya tras seis meses de exilio a Can Dragó: "Nos perjudica a nivel deportivo, social y económico."

El CE Europa se mantiene firme en su deseo de volver a casa. Han pasado tres meses desde que el club de Gràcia se viera obligado a abandonar el Nou Sardenya por incumplir la normativa de la Federación, que prohíbe el césped artificial para estadios de clubes en Primera RFEF. Un debate que se ha reabierto en los últimos días a raíz del ascenso del Sant Andreu a la misma categoría, y en el que lleva inmerso el CE Europa desde que se aprobara la nueva regla para la temporada 2025-26. El club barcelonés dispuso de fecha límite hasta el 15 de enero como recién ascendido, pero desde entonces han disputado todos sus partidos como local en Can Dragó, de césped natural.

El CE Europa ya lamentó las consecuencias en su momento, y sigue defendiendo que este traslado les perjudica "a nivel deportivo, social y económico." En el comunicado de la entidad, se expresa la voluntad de regresar a su hogar para la próxima temporada, pues la presente todavía no ha terminado y en las últimas jornadas optan a disputar los playoffs de ascenso a Segunda División: "En enero no tuvimos otra opción que aceptar el traslado a media temporada, pero no podemos seguir aceptando un modelo que nos expulsa de nuestro territorio y nos condena a la inviabilidad económica." El club ha calificado de inviable permanecer en Can Dragó para el próximo curso, y ha confirmado que ya está trabajando de cara a "cumplir el deseo de todos los aficionados".

Cambio de césped

La postura del club es clara y la han manifestado de manera reiterada en los últimos meses, calificando la situación actual de "insostenible" y expresando la necesidad de llegar a una solución que no ponga en riesgo su "continuidad y sostenibilidad". Antes de su exilio a Can Dragó, el club graciense propuso disputar sus partidos como local en el estadio de La Bòbila en Gavà, y ahora se ha abierto a nuevas medidas a la vez que ha puesto sobre la mesa otra alternativa que les permitiría volver a su casa: "Extendemos la mano a todas las partes implicadas para explorar soluciones, incluyendo la posibilidad de un cambio de césped en el Nou Sardenya."

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Interior del campo municipal Nou Sardenya, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Sin embargo, la idea de plantar un nuevo terreno de juego en el Nou Sardenya se antoja más complicada de lo deseado. La situación urbanística del estadio supone un problema al tener un garaje justo debajo del campo de fútbol, lo que supone que se eleve la inversión para poder llevar a cabo el cambio de superficie. En su más reciente declaración institucional, el CE Europa ha vuelto a criticar la medida implementada a principio de esta temporada: "Es injusta, desproporcionada y perjudicial para la sostenibilidad de los clubs". La queja no se ha quedado en un simple comunicado y desde el club aseguran que seguirán recurriendo a la justicia: "No responde a criterios deportivos reales ni a la realidad económica de la categoría y, por ese motivo, se encuentra impugnada en los tribunales".