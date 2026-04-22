Arabia Saudí mueve ficha por Iñigo Martínez

Cuando Iñigo Martínez decidió poner fin a su etapa en el FC Barcelona en el verano de 2025, lo hizo tras una temporada en la que había gozado de mucho protagonismo y levantado un triplete doméstico. Sin embargo, el central vasco optó por aceptar la propuesta del Al Nassr, que le ofrecía un nuevo reto competitivo y un gran contrato hasta 2026 con opción de ampliación. La operación, además, se produjo como agente libre tras un acuerdo con el club azulgrana para facilitar su salida y aliviar la masa salarial.

No hubo vuelta atrás en un hipotético regreso de Iñigo Martínez al FC Barcelona. Pese a que en su momento surgieron rumores que incluso llegaron a hacer sonar su nombre para volver al club azulgrana en el pasado mercado de invierno, no existía ninguna posibilidad real de que la operación se concretara. Algunas informaciones apuntaban a una posible cesión desde el Al-Nassr hasta final de temporada, pero nada más lejos de la realidad. El futbolista había tomado una decisión firme en su salida y, además, se adaptó plenamente a su nuevo equipo, cerrando así cualquier puerta a un regreso.

Iñigo Martínez brilla en el Al Nasrr / 'X'

Ya en Arabia Saudí, el rendimiento del central ha superado cualquier expectativa. Convertido en uno de los líderes defensivos del equipo dirigido por Jorge Jesús, Iñigo Martínez está firmando una temporada notable, acumulando 36 partidos y cuatro goles, algunos de ellos decisivos. Su impacto ha sido inmediato, consolidándose como una pieza clave tanto por jerarquía como por rendimiento, hasta el punto de ser considerado uno de los mejores defensas del campeonato.

Ese crecimiento individual ha ido de la mano del éxito colectivo. El Al Nassr vive una campaña brillante: ya ha conquistado la Copa saudí, lidera con autoridad el campeonato doméstico y está a un paso de alcanzar la final de la AFC Champions Two. Un contexto ganador en el que el exazulgrana se ha asentado como uno de los pilares del proyecto.

En este escenario, su futuro empieza a aclararse. Según informó el diario 'AS', tanto el club como el jugador tienen la intención de ampliar su vínculo, que expira en poco más de dos meses. El propio Iñigo, satisfecho con su rendimiento y adaptación en Riad, desea renovar al menos por una temporada más, convencido de que todavía puede seguir compitiendo al máximo nivel y ampliando su legado en el fútbol saudí.

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La información apunta a que las conversaciones ya están en marcha y que el entendimiento entre ambas partes será sencillo. En el Al Nassr valoran no solo su rendimiento deportivo, sino también su peso en el vestuario y su capacidad para liderar una defensa que ha sido clave en los éxitos del curso. Su experiencia en la élite europea ha elevado el nivel competitivo del equipo y ha servido como referencia para el resto de la plantilla, algo que el club considera fundamental de cara a consolidar su dominio en Arabia y dar el salto definitivo en Asia.