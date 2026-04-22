La alineación del Barça ante el Celta. Gavi sigue siendo titular

La alta confianza que tiene Hansi Flick en Gavi queda de relieve en la alineación frente al Celta: es el tercer partido consecutivo del futbolista andaluz en el once titular. El resto de la composición del equipo indica que Gavi empezará ejerciendo de extremo izquierdo, como en el primer partido de la serie en la que se ha aferrado en la titularidad.

Un cambio apenas registra la alineación del Barça respecto a la última, que fue la pasada semana ante el Atlético. Flick acabó muy satisfecho de su rendimiento al parecer. La única se observa en el relevo de Fermín -titular en el Metropolitano-, que cede su sitio a Pau Cubarsí, sancionado en la Champions. Eso implica el traslado de Eric Garcia a la posición de mediocentro y el desplazamiento de Gavi a la banda izquierda.

Cubarsí amonestado por el árbitro durante los cuartos de final ante el Atlético. / JORDI COTRINA / EPC

Con Cubarsí, la composición de la defensa es la más habitual, con Kounde y Cancelo en las bandas y Gerard Martín. El central zurdo ha decidido jugar a pesar del fallecimiento de uno de sus abuelos, motivo por el que el Barça lucirá brazalete negro.

Junto a Eric evolucionarán Dani Olmo y Pedri en los carriles, mientras que en la delantera, junto a Gavi, estarán Lamine Yamal y Ferran, titular por tercera vez también, por delante de Robert Lewandowski.

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La alineación, por tanto, es la siguiente: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Olmo, Eric, Pedri; Lamine Yamal, Ferran y Gavi.