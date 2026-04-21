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Los dos sueños de Flick: "Ganar la Champions y ser el entrenador con el estadio acabado"

Hansi Flick habla en la sala de prensa en la víspera del Barça-Celta de este miércoles.

Hansi Flick habla en la sala de prensa en la víspera del Barça-Celta de este miércoles. / Dani Barbeito / SPO

Joan Domènech

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Barcelona
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Va Hansi Flick con las luces cortas, con el "partido a partido" sin querer dar la Liga por ganada ni prestarse a especulaciones, tampoco en aventurar qué fichajes necesita el Barça para la próxima campaña, y enciende las largas para ir más allá de la realidad, de lo cotidiano.

Una semana ha transcurrido desde la eliminación ante el Atlético de Madrid y el técnico ha tenido tiempo de reflexionar, hasta el punto de compartir cuáles son los dos sueños que le motivan para la próxima temporada: "Ganar la Champions y ser el entrenador de entrenador del Barça cuando esté acabado el estadio".

Frenkie de Jong en el centro de un rondo.

Frenkie de Jong en el centro de un rondo. / Dani Barbeito / SPO

Convencido de renovar

Dos deseos insinuados en algunas ruedas de prensa y nunca expresados con tanta claridad por Flick. La eliminación de la Champions "fue muy dolorosa", admitía, convencido de que el Barça mereció pasar y que sólo "los pequeños detalles, detalles que hay que mejorar", barraron el acceso del equipo a las semifinales.

De los anhelos de Flick, el segundo sobre todo, el de estar en el banquillo cuando el Camp Nou esté acabado, -para lo que no hay fecha, ni mucho menos puede predecirse visto el historial de las obras-, se deduce que debería renovar el contrato. El actual no le alcanza: el compromiso termina el 30 de junio de 2007, y, teóricamente, por entonces empezará la instalación de la cubierta.

Lamine Yamal y Roony Bardghji, en la sesión de este martes.

Lamine Yamal y Roony Bardghji, en la sesión de este martes. / Dani Barbeito / SPO

Fichajes de líderes

La oferta para renovar un año más, hasta el 2028, la tiene. Lo anunció Joan Laporta en las elecciones. Flick había argumentado que no era el momento de hablar de ello. Peor ahora no tiene tapujos en reconocer que sí, que la aceptará. La Liga sigue en juego -"tenemos un colchón de puntos", concedió-, pero ya ha hablado con la familia para alargar la bella experiencia barcelonesa que disfrutan él y sus allegados.

Por muy predispuesto que esté en continuar en el barça, dando por supuesto que los éxitos continuarán y el público seguirá disfrutando del estilo, Flick tiene exigencias. Tienen que ver más con la composición de la plantilla que con el dinero. Con los fichajes.

Szczesny y Lewandowski, en el entrenamiento de este martes.

Szczesny y Lewandowski, en el entrenamiento de este martes. / Dani Barbeito / SPO

Flick se autotransportó al final de la temporada. Contra su propio discurso. "Tenemos un equipo fantástico para los próximos año, pero hay que tomar decisiones adecuadas. En el mercado de fichajes será muy importante no hacer tonterías -"stupid things", dijo en inglés-", afirmaba Flick, que echa de menos gente experimentada y con liderazgo en el campo.

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"No todo consiste en hablar y decir dos metros a la derecha o dos a la izquierda", decía gráficamente, "sino de hablar más, que haya jugadores maduros capaces de mostrar el camino hacia dónde tenemos que ir en el cmapo".

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