Ricky Rubio se alía con los gimnasios Metropolitan en la lucha contra el cáncer de pulmón: "El ejercicio forma parte del tratamiento"

The Ricky Rubio Foundation y la cadena de gimnasios Metropolitan han unido fuerzas para promover la concienciación y la recaudación de fondos en favor de la investigación y la prevención del cáncer de pulmón.

La colaboración se desarrollará a través de Social Met, la plataforma de responsabilidad social corporativa de Metropolitan, que en su edición de este año centrará su actividad en esta causa oncológica. La iniciativa toma el relevo de la primera edición, dedicada a la lucha contra la ELA junto a Juan Carlos Unzué.

La alianza parte de una idea compartida: convertir el bienestar y la actividad física en herramientas de apoyo real frente al cáncer. La fundación impulsada por Ricky Rubio, creada tras el fallecimiento de su madre en 2016, trabaja en el impulso de la investigación oncológica y en el acompañamiento emocional a pacientes y familias. Ambas entidades buscan fomentar el movimiento y los hábitos saludables como factores clave para la salud y la prevención. Además, subrayan que el 100% de la recaudación se destinará íntegramente a la causa.

Valores

El CEO de Metropolitan, Albert Soler, ha puesto en valor el alcance social del proyecto y la implicación del exjugador internacional: “Nuestra apuesta con Social Met es clara: demostrar que la fuerza de nuestra comunidad puede generar un impacto vital y directo en la sociedad. Afrontar esta segunda edición de la mano de una entidad con el prestigio y la dedicación de The Ricky Rubio Foundation es un auténtico privilegio. Sus valores representan exactamente el impacto positivo que queremos generar junto a toda nuestra comunidad de socios y socias”.

Por su parte, Ricky Rubio ha reivindicado el papel del ejercicio físico en los procesos que atraviesan las personas afectadas por la enfermedad. “El ejercicio no solo previene, también forma parte del tratamiento. Mejora la capacidad pulmonar, la fuerza y el bienestar emocional”, señala. Rubio también ha querido poner el foco en la necesidad de avanzar en el abordaje de esta patología: “Cuando el cáncer de pulmón entra en tu vida, lo cambia todo. Por eso necesitamos diagnosticarlo antes y avanzar en la investigación del cáncer más mortal y desconocido”.

Acciones

La acción principal de la campaña se celebrará entre el 1 y el 6 de junio, periodo en el que los clubes Metropolitan activarán distintas propuestas solidarias en sus áreas de actividad física, belleza, nutrición, fisioterapia y restauración. Entre los elementos más visibles de esta edición destaca una pulsera azul, disponible en todos los centros, cuya recaudación se destinará íntegramente a The Ricky Rubio Foundation.

El cierre de esta semana solidaria llegará con el Saturday MET Live, previsto para el sábado 6 de junio en el Hyatt Regency Barcelona Tower. La jornada, centrada en la actividad física, se replicará de forma simultánea en los distintos clubes de las ciudades en las que opera Metropolitan. Los asistentes recibirán un pack de bienvenida y podrán participar en actividades dirigidas especiales, como masterclasses de yoga, dance y 'full body battle', además de pausas con coffee breaks y ambientación musical.

Como novedad, la edición de este año incorporará la participación de pacientes vinculados a la fundación y a hospitales de referencia, que serán invitados a sumarse a las 'masterclasses'. El objetivo es reforzar el deporte como herramienta de humanización hospitalaria y ampliar el impacto social de la iniciativa.

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Aunque la semana central se desarrollará en junio, la campaña mantendrá acciones de forma continuada hasta el 17 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón.