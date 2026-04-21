Jordi Puntí gana el Premio Vázquez Montalbán de periodismo deportivo

Jordi Puntí (Manlleu, 1967) tenía una preocupación, y así se la transmitió a quien aquí esto escribe. Este miércoles, un día de esos de entreguerras en los que nada debería ocurrir y en horario infame (21.30 h.), el Barça se enfrenta al Celta de Vigo en el Camp Nou. Y Puntí, que como articulista de EL PERIÓDICO retuerce sus obsesiones y las ata con cascabeles en los botines de los futbolistas del Barça, tenía que pedir un favor. Su columna no estará esta vez a punto porque lo que le toca, aunque él se sienta tan extraño en un palco, es recoger el prestigioso Premio Internacional de Periodismo Deportivo Vázquez Montalbán. En definitiva, el reconocimiento de quienes se han visto reflejados en textos que hablan de héroes y villanos, de triunfos y batacazos, pero, sobre de todo, del amor que siente Puntí por un deporte que le ayuda a reconciliarse con su memoria.

Los miembros del jurado (Ramon Besa, Jordi Basté, Ernest Folch, Sergi Pàmies, Jaume Pujol-Galcerán, Borja de Riquer, Josep Maria Solé Sabaté y Mònica Terribas) han apostado por Puntí. No es sencillo ser reconocido cuando, entre múltiples quehaceres, uno se dedica a escribir de fútbol. Poco importa que prime la rapidez y la precisión en textos que nacen de acontecimientos que están ocurriendo frente a tus narices mientras le das al teclado. Y Puntí, que, como su buen amigo Miqui Otero, es como aquellos centrocampistas de La Masia que detienen el tiempo mientras giran con la pelota cosida al pie y traman por dónde hacer avanzar al equipo, consigue que el lector se mimetice con su alma, ya sea tras una noche memorable, ya sea después de un partido de recogimiento.

Expectativas y esperanzas

Hace unos días, antes de que el Barça se quedara a las puertas de levantar la eliminatoria de Champions frente al Atlético de Simeone, Puntí escribía que existe una diferencia "sutil, pero decisiva" entre las expectativas y las esperanzas. "Sin claras expectativas, aparecen las esperanzas: más frágiles, más emocionales, pero también más resistentes al desengaño". Y así ha tramado siempre su carrera Puntí, más soñador de lo que él cree -más allá de que él mismo admita que ha soñado un montón de veces con Messi-, y resistente ante las cornadas de un oficio donde, como en el fútbol, lo normal es perder.

Puntí, que ganó el premio Sant Jordi de Novela con Confeti, le dedicó a su futbolista favorito "de todos los tiempos" el ensayo Todo Messi y más (2023), aunque hubiera un tiempo pre-Leo en que, ante cada dificultad, se pusiera una de aquellas cintas VHS que recogían los 30 goles que marcó Romario en su primera temporada con el Barça. "Me ponía ese vídeo como quien se toma un analgésico. Y funcionaba".

Porque el fútbol, sobre todo, son los recuerdos de una vida. O, como él escribe, "el territorio de la memoria". "Si nos apasiona es porque nos permite ir atrás en el tiempo, revivir a los grandes jugadores, olvidar las finales perdidas, en el lugar de nuestros héroes, mezclar memoria y deseo".

Puntí nos ha mostrado el mejor atajo para ser niños disfrazados de adultos.

Historial del Premio Vázquez Montalbán

2004: Patrick Mignon

2005: Joaquim Maria Puyal

2006: Juan Villoro

2007: Simon Kuper

2008: Candido Cannavò

2009: Ramon Besa

2010: Eduardo Galeano

2011: Santiago Segurola

2012: Nick Hornby

2013: Sergi Pàmies

2014: Eduardo Gonçalves de Andrade ‘Tostão’

2017: Michael Robinson

2018: Emanuela Audisio

2019: Jorge Valdano

2022-23: Gary Lineker

2024: Sally Jenkins

2025: Revista Panenka

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