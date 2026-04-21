El Inter se mete en la final de Copa con una remontada y frustra al Como de Cesc

El Inter de Milan venció este martes al Como 1907 de Cesc Fàbregas en las semifinales de la Copa Italia tras remontar un 0-2 con un gol en el último minuto y sueña con su décimo título copero después de que la experiencia se impusiera a un Como que por momentos fue superior y volvió a mostrar buen juego (3-2).

Dos goles del turco Calhanoglu y un tanto en el minuto 89 de Sucic dieron el billete a la final al conjunto milanés, que sueña con el doblete -con el 'scudetto' muy cerca- pese a verse superado en varios tramos del partido. La ida había concluido sin goles y la vuelta fue una montaña rusa que acabó aupando a los interistas.

Buen comienzo visitante

El Como salió decidido, como ya lo había hecho en el último enfrentamiento entre ambos, apenas diez días atrás. Se puso dos goles por encima, y esta vez no quería revivir la misma historia, cuando el Inter logró remontarle en dos ocasiones para imponerse finalmente por 3-4. Quería batir sus propios fantasmas, los de un equipo joven y poco curtido en este tipo de escenarios, y soñar con su primera Copa Italia.

La primera parte fue una balanza equilibrada que finalmente se decantó por el Como, que apretó más y se hizo valer de sus oportunidades. Empezó fuerte, poniendo al Inter en grandes dificultades con hasta tres ocasiones claras, incluido un palo.

Los 'nerazzurri' respondieron, pero sin contundencia. No encontraron la forma de superar el gran planteamiento de Fàbregas, con dominio de balón, verticalidad y movilidad entre los jugadores. Pases rápidos, desmarques y generación constante de juego. El Inter se vio bloqueado.

Martín Baturina y Da Cunha

Así llegó el primer gol del Como en el minuto 32, a cargo del centrocampista croata Martin Baturina, que remató solo desde el punto de penalti tras un pase de Van der Brempt. El Inter se fue al descanso con dificultades para superar las líneas.

Nada más salir del descanso, en el minuto 48, llegó el segundo gol, a cargo de uno de los símbolos del Como y pieza clave en su ascenso a la Serie A, su capitán, el francés Lucas Da Cunha, que definió con al segundo palo tras un pase maravilloso de Paz. De la Serie B a rozar la final de la Copa.

Calhanoglu, al rescate

No se rindió el Inter y el Como no sentenció. En el minuto 69, el turco Calhanoglu recortó distancias para el conjunto milanés, y en el 86 lo volvió a hacer con un cabezazo para empatar el partido. El choque se abrió por completo y se vivió un final loco en ambas áreas. Pero al Como le tembló el pulso. Fàbregas volvió a morir en la orilla.

A un minuto del tiempo añadido, San Siro estalló con un gol de Petar Sucic, que mantiene vivo el sueño del doblete para el equipo dirigido por Cristian Chivu, que se enfila también hacia el 'scudetto'. En la final de Copa Italia le esperará el Atalanta o el Lazio, que se disputan el pase este miércoles tras el 2-2 de la ida.

Ficha técnica:

3 - Inter de Milán: J. Martinez; Akanji, Acerbi (Bisseck, m.74), Carlos Augusto; Luis Henrique (Dumfries, m.84), Barella, Calhanoglu, Zielinski (Sucic, m.60), Dimarco (Diouf, m.60); Bonny (Esposito, m.74), Thuram.

2 - Como: Butez; Ramon, Diego Carlos (Morata, m.90), Kempf; Van der Brempt, Perrone, Da Cunha (Caqueret, m.70), Valle; Paz, Baturina; Douvikas (Diao, m.70).

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Goles: 0-1, m.32: Baturina; 0-2, m.48: Da Cunha; 1-2, m.69: Calhanoglu; 2-2, m.86: Calhanoglu; 3-2, m. 89: Sucic.