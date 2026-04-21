Tribunales
La Fiscalía pide 9 años de prisión para el exjugador del Espanyol Álvaro Aguado por agresión sexual
Será juzgado por presuntamente atacar a una trabajadora del club en los lavabos de una discoteca de Barcelona
El exjugador del Espanyol Álvaro Aguado, acusado de agresión sexual, vuelve a decir que la relación fue consentida
La Fiscalía pide 9 años de prisión para el futbolista Álvaro Agudo, exjugador del RCD Espanyol, acusado de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. El ministerio público pide también que el futbolista indemnice con 65.000 euros a la víctima por el daño moral y las secuelas psicológicas causadas por la agresión sexual.
Según el escrito de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, Aguado, de 28 años de edad, agredió a la mujer durante la madrugada del 24 de junio en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la víctima, que se hallaba en "estado de shock", le pidió que "parase", que "no quería tener relaciones sexuales".
Finalmente, sostiene la fiscal en su acusación, el procesado, que se encuentra en libertad provisional por esta causa, "cejó en su actitud, volvió a vestirse y le dijo a la mujer: 'Tú no me conoces, y yo a ti tampoco'.
De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las cinco de la madrugada del 24 de junio, acusado y víctima se encontraban en una sala reservada de la discoteca Opium de Barcelona con motivo de la celebración del ascenso a Primera División del Espanyol, donde estuvieron bailando juntos.
Tras haber bailado, el futbolista cogió de la mano a la mujer, que se hallaba "transitoriamente mareada y afectada" a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, si bien no se encontraba totalmente privada de consciencia, la sacó de la sala y la condujo hasta las escaleras del aparcamiento del local de ocio, relata el ministerio público.
Después de que un miembro del personal de la discoteca les prohibiera el paso por dichas escaleras, el procesado la llevó al lavabo masculino, donde la agredió sexualmente sin utilizar preservativo, con penetración vaginal y oral.
A raíz de esta agresión sexual, la mujer ha sufrido secuelas psicológicas. Por estos hechos, la fiscal imputa a Aguado un delito de agresión sexual con penetración bucal y vaginal, por el que pide una condena de 9 años de prisión, y la medida de libertad vigilada por un periodo de 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.
Asimismo, solicita que se le imponga la prohibición de aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima y a comunicarse con ella por cualquier medio durante 8 años, una vez cumplida la pena de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público pide una indemnización de 55.000 euros por el daño moral causado y otros 10.000 por las secuelas psicológicas que ha sufrido la víctima.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle
- El clítoris al descubierto: un nuevo estudio detalla su compleja red nerviosa y sus implicaciones en la salud de la mujer
- Javier Sequera, profesional de la construcción: 'Como hay tanta falta de profesionales cualquiera dice que es oficial de primera