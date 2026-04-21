Exhumarán al expresidente del Real Madrid ejecutado por garrote vil en la Guerra Civil

Ejecutado y arrojado a la fosa junto con otras 52 personas. Los restos del expresidente del Real Madrid durante la Guerra Civil, Antonio Ortega (Rabé de las Calzadas, Burgos, 17 de enero de 1888 - Alicante 15 de julio de 1939) serán exhumados junto con los de otro medio centenar de personas de la fosa IX del cementerio de Alicante por parte del Ayuntamiento de Aspe. Ortega, asesinado a garrote vil, es el único presidente merengue que no se refleja como tal en la página web oficial del club.

Antonio Ortega fue presidente del Real Madrid entre 1937 y 1938, que por aquel entonces se llamaba Madrid Football Club al eliminarse el adjetivo 'Real' que le había otorgado el Rey Alfonso XIII. Además de técnico de los blancos, Ortega fue también gobernador civil de Guipúzcoa y líder del batallón de milicias vascas antifascistas.

Capturado en Alicante

Durante la Guerra Civil, Antonio Ortega ocupó el cargo de director general de Seguridad bajo el gobierno de Juan Negrín y según el historiador Hugh Thomas, en 1937 se incorporó al Partido Comunista. Alcanzó el rango de coronel y estuvo al mando de varias unidades del Ejército Popular de la República. Tras la victoria del bando franquista en 1939, el expresidente del Madrid huyó a Alicante con la esperanza de escapar al extranjero, pero fue capturado por las tropas de Franco. Según la investigación de Frederic Porta y Ramon Usall de la que el diario Información se hizo eco, fue trasladado al campo de concentración de Los Almendros, luego al de Albatera y finalmente al castillo de Santa Bárbara, donde fue ejecutado por garrote vil el 15 de julio de 1939, tras un juicio sumarísimo, a los 51 años. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Alicante junto a 52 hombres más, también ejecutados tras juicios sumarísimos ese mismo año.

En marzo de 2022, La Generalitat valenciana inició los trabajos para actuar en dicha fosa común. La empresa adjudicataria descubrió más personas enterradas sobre los cadáveres de la represión franquista, posiblemente depositadas antes de los años 80, lo que encareció los trabajos. A pesar de que el Ejecutivo aumentó el contrato en un 20%, la empresa decidió renunciar, según explicó el concejal de Patrimonio de Elda y exdirector general de calidad democrática de la Generalitat, Iñaki Pérez en noviembre de 2025.

La "memoria" del Real Madrid

Según declaraciones a Efe del alcalde de Aspe, Antonio Puerto: "Independientemente de que se le entregue los restos a su familia, que es el objetivo, sí que nos gustaría que el Real Madrid lo reconociera como presidente". Puerto ha añadido que seguirán trabajando por "la memoria, la justicia y la humanización en algo que creemos esencia: devolver los restos y el descanso de estas víctimas que bastante sufrieron, al lugar donde siempre deberían estar, con sus seres queridos".

De esta forma, tras la reunión celebrada el pasado mes de febrero entre los representantes del gobierno local con el secretario de Estado, Fernando Martín, la directora general del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, y los representantes de las víctimas y represaliados de Alicante, María Jesús Pérez y Pedro Cánovas, desde el ayuntamiento han afirmado haber conseguido la financiación para comenzar los trabajos en agosto o incluso antes, según Puerto.

La redacción del proyecto de recuperación de los cuerpos de esta fosa, situada en la parcela 19, fue aprobada en noviembre con la financiación de la Generalitat Valenciana, con 3.000 euros, y ahora el consistorio de Aspe ha afirmado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática financiará con otros 50.000 euros la exhumación de los restos, mientras que las pruebas de ADN serán sufragadas por el Gobierno Vasco a través del Instituto de Memoria y Convivencia de los Derechos Humanos.

Noticias relacionadas

La fosa IX del cementerio municipal de Alicante alberga los cuerpos de 52 personas ejecutadas entre mayo y agosto de 1939 tras la caída de la República, y su exhumación ha sido impulsada por Aspe junto a los ayuntamientos alicantinos de Novelda y La Romana.