Dos detenidos por acorralar una furgoneta con una bandera de España y el escudo del Atlético tras la final de la Copa

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, ya en libertad, por el acoso sufrido por una furgoneta que circulaba por la A-5 con una bandera de España y el escudo del Atlético de Madrid en su parte trasera. El episodio, grabado en vídeo y difundido en redes sociales, ha acabado ya en el ámbito penal por el riesgo generado en plena autovía.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este martes que los hechos "irán por la vía penal de forma clara", después de que los implicados fueran localizados en la capital extremeña. A su juicio, se trata de una actuación "irresponsable", ya que se ha puesto en riesgo la vida de otra persona durante la circulación.

Momentos más tensos

Las imágenes, grabadas el domingo, un día después de la final de la Copa del Rey en la capital hispalense, muestran a tres furgonetas oscuras circulando junto a una cuarta, de color blanco, sobre la que se centraron las maniobras. En uno de los momentos más tensos, uno de los vehículos se ha colocado en paralelo por la izquierda con una puerta lateral abierta, mientras amagaba con aproximarse al carril por el que avanzaba la furgoneta con la bandera rojiblanca.

La denunciante, Sandra, ha relatado que tanto ella como el resto de ocupantes sufrieron durante varios minutos una especie de "sándwich" en carretera, con volantazos bruscos, intimidación y la sensación de que trataban de sacarles de la vía. En declaraciones a la Cadena COPE, ha asegurado que vivieron momentos de "auténtico pánico" y que incluso se vieron obligados a detenerse en una vía de servicio para dejar pasar a los otros vehículos.

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Vecinos de Euskadi y mayores de edad

La aficionada también ha explicado que contactaron con la Guardia Civil mientras se producía el incidente y que facilitaron las matrículas de las furgonetas implicadas, cuyos ocupantes serían seguidores de la Real Sociedad. La Benemérita ha mantenido abierta una investigación para determinar la posible infracción penal o administrativa, aunque ahora ya se ha confirmado la detención de dos personas, vecinas de Euskadi y mayores de edad, que serán investigadas judicialmente.