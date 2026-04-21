Desmantelan una red que ofrecía prostitutas y droga a futbolistas de la Seria A italiana

Milán vuelve a situarse en el foco con una investigación que entrecruza fútbol, prostitución y ocio nocturno. La Guardia di Finanza (policía financiera italiana) ha desarticulado en la ciudad lombarda una red acusada de explotar la prostitución bajo la cobertura de una supuesta agencia de eventos. Según la agencia italiana ANSA, el entramado ofrecía a una clientela adinerada —más de 70 futbolistas, incluidos jugadores de la Serie A, jugadores de hockey y también al menos un pilota de la Fórmula 1— paquetes “todo incluido” que combinaban cenas en locales exclusivos, alojamiento en hoteles de alta gama y servicios de acompañamiento.

El operativo, coordinado por la Fiscalía y bajo la supervisión del Tribunal de Milán, se ha saldado con cuatro personas en arresto domiciliario. A los investigados se les atribuyen delitos como el haber favorecido la prostitución y blanqueo de capitales. La organización gestionaba eventos que "incluían también la posibilidad, para clientes adinerados (porque se habla sobre todo de deportistas y futbolistas profesionales), de acceder a servicios sexuales", han explicado las autoridades.

De hecho, según el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, la red funcionaba desde hace años (habría operado incluso durante la pandemia del Covid-19) con una doble cara: organizaba fiestas en discotecas y, en paralelo, gestionaba la captación de mujeres —incluidas escorts profesionales— que eran alojadas en propiedades vinculadas a la propia agencia y remuneradas por los servicios prestados. La oferta, según la documentación obtenida por las autoridades, incluía itinerarios cerrados para clientes con alto poder adquisitivo, con tarifas de varios miles de euros por velada.

El gas de la risa

Las pesquisas añaden un elemento que ha amplificado el eco del caso: el uso de óxido nitroso, el llamado "gas de la risa", una sustancia recreativa usada en estos encuentros y que no dejaría rastros. Se trata de un compuesto con aplicaciones médicas como anestésico y analgésico, pero que en contextos de ocio se emplea por sus efectos euforizantes.

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Aún así, y aunque entre los usuarios identificados figuran deportistas y empresarios, la Guardia di Finanza subraya que los clientes no están siendo, al menos de momento, investigados. "Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación", ha recalcado la Guardia di Finanza ante la pregunta de si eventualmente la clientela podría ser investigada.