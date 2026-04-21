Cristina Baudet, antes del derbi de la Liga F: "Que te pueda ganar el Barça la Liga aquí es un palo muy grande para el Espanyol"

El Barça se prepara para el primer 'match ball' de la temporada. Las futbolistas de Pere Romeu pueden volver a ganar el trofeo de la competición nacional con una victoria este miércoles (19.00 h.) en el campo del Espanyol. Una casualidad caprichosa del destino. En el vestuario perico se vive con resignación y rebeldía. Cristina Baudet (Santa Coloma de Gramenet, 1991) pide a los aficionados sentido común y que disfruten de un partido de tal entidad. Sea cual sea el resultado final.

Hablemos un poquito del derbi, ¿cómo lo va a vivir?

Estamos trabajando muy bien. Está siendo una semana muy cansada, porque venimos trabajando muchos días seguidos, pero lo vamos a vivir con la mayor ilusión posible. Seguramente saque a mi hijo el miércoles y para mí va a ser el mejor momento de mi vida, pase lo que pase después. Es un partido para disfrutar, estamos jugando contra las mejores jugadoras y eso hay que aceptarlo, no pasa nada. Queremos competir, hacer un buen partido y si podemos puntuar, a por ello iremos.

El Barça, con una victoria, puede ganar el título de Liga en vuestra casa.

Las casualidades son así, no pasa nada. Yo quiero que el equipo haga un buen partido, que no se lo pongamos fácil. Que si tienen que ganar la Liga la ganen, pero que no se lo pongamos fácil y demos todo de nosotras para que eso no pase esta semana.

Sant Adrià de Besòs 17/04/2026 Deportes. Retraos a Cristina Baudet jugadora del Espanyol de futbol femenino. Foto de Zowy Voeten / Zowy Voeten / EPC

Los derbis han cogido un nivel de tensión en la rivalidad. ¿Cómo lo siente usted?

Son dos clubes que siempre han sido como enemigos, por así decirlo. Al fin y al cabo las futbolistas somos compañeras y, a pesar de las rivalidades, yo puedo querer mucho ganar al Barça y todo, pero yo creo que lo que pasa en el campo se queda en el campo. Luego, todas somos personas, todas queremos lo mejor para el fútbol y entiendo que los aficionados lo vivan a tope. Somos dos clubes de la misma ciudad y, cada uno mirará por lo suyo y luchará por lo suyo.

¿Qué le diría a un aficionado del Espanyol antes del derbi?

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Que el fútbol es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Que te gane el Barça la Liga aquí, pues es un palo muy grande para el club. Pero si tiene que pasar, pasará. Solo pido tranquilidad. Hay que vivirlo al límite, pero sin sobrepasarse. Somos personas también. Pido respeto por parte de ellas, que yo creo que lo tendrán. Que sea un partido tranquilo, que se viva con la máxima tensión posible, pero con un respeto siempre hacia la jugadora y entre entre los aficionados. Que todo quede en el campo y ya está.