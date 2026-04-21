Conmoción en el fútbol alemán por la muerte de la exfutbolista Tamara Merdler pocos días después de dar a luz

Conmoción total en el fútbol alemán. Este martes se ha conocido el fallecimiento de Tamara Mendler, exjugadora del Saarbrücken y mujer del futbolista Markus Mendler. La exjugadora falleció con 32 años "tras una breve pero grave enfermedad" y pocos días después de dar a luz a su segundo hijo. La noticia se ha conocido horas después de que Markus Mendler, que jugó en la Bundesliga con el FC Nüremberg y que actualmente militaba en el FC Homburg, no disputara el encuentro de este fin de semana contra el Frankfurt alegando el club "motivos personales".

"Con gran consternación y profunda conmoción nos hemos enterado del fallecimiento de la esposa de nuestro jugador Markus Mendler. Tamara Mendler nos ha dejado demasiado pronto, en la madrugada del sábado, tras una breve y grave enfermedad. Hace solo unos días había dado a luz a un niño sano. Esto hace que esta grave pérdida sea aún más inconcebible y dolorosa, y nos deja a todos sin palabras", explica el comunicado que ha publicado el club en sus redes sociales.

"En estos momentos tan oscuros y difíciles, queremos expresar nuestro más sincero pésame a Markus, a sus dos hijos y a todos sus familiares. Las palabras apenas pueden expresar lo que supone una pérdida así. Estamos con vosotros en nuestros pensamientos, compartimos vuestro dolor y os deseamos de todo corazón mucha fuerza en estos momentos tan difíciles. Como club, nos mantenemos unidos en estos momentos: Markus puede contar con nuestro apoyo incondicional. Estamos solidariamente a su lado y le apoyaremos a él y a su familia de todas las formas posibles", añade el escrito.

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Apoyo económico

La entidad, además, ha pedido a su aficionados que, todo aquel que pueda, ayude a la familia del futbolista de manera directa. "Para todos aquellos que no puedan asistir a la recaudación de fondos en el Waldstadion o que, además, deseen apoyar económicamente a Markus y a sus dos hijos en estos momentos tan difíciles, el FC 08 Homburg ha habilitado una cuenta para donativos. De este modo, todo el mundo tiene la oportunidad de ayudar de forma sencilla y dar una muestra de solidaridad", explica en un comunicado la entidad que ha puesto a disposición de los socios una cuenta bancaria para poder hacer donaciones. "Cada aportación, sea cual sea su importe, ayuda y beneficia directamente a Markus y a su familia", explica.