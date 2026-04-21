LA REMODELACIÓN DEL ESTADI
¿Son inevitables algunas incomodidades en el Spotify Camp Nou?
La falta de visibilidad, la menor altura de algunas bocas o el tamaño de los asientos han motivado quejas de algunos socios a las que dan respuesta desde el Espai Barça
La vuelta al Spotify Camp Nou ha puesto de manifiesto algunas quejas e incomodidades de socios y abonados barcelonistas. Voces conocedoras del Espai Barça tratan de dar respuesta a todas ellas. Una de las protestas más escuchadas tiene que ver con la falta de visibilidad desde algunas partes de la grada, en particular en los asientos más bajos de los goles, tanto el norte como el sur. La línea de fondo no se ve, tapada por las vallas perimetrales LED para soporte publicitario, la llamada U televisiva. No es un error en los planos, aseguran. La visibilidad que hay en cada asiento está más que estudiado.
"Podríamos no haber colocado las primeras seis filas y nadie diría nada. Eso equivale a unos 500 asientos. Pero consideramos que podemos utilizarlos para conciertos. Y creemos que la U Televisiva cambiará en un futuro. Va a evolucionar, es algo para los telespectadores, no para los asistentes, y nosotros estamos construyendo un estadio para, como mínimo, los próximos 75 años. Además, en LaLiga se puede retrasar, ayudando a que tres filas más estén disponibles, en comparación con la Champions".
Bajar el césped, como hiciera Josep Lluis Núñez en 1982, no se contempla. Perjudicaría a espectadores de la segunda gradería. Respecto a si una inclinación más pronunciada en la primera gradería podría haber mejorado la situación, se responde que en ese caso los perjudicados estarían en otras filas más arriba. “La inclinación es la misma que antes”, se asegura.
Bocas con poca altura
Más incomodidades escuchadas. ¿Son los asientos de primera y segunda gradería más estrechos? Son iguales a antes, se asegura. “Lo que pasa es que la gente se había acostumbrado a la distancia de los asientos de Montjuïc, que es algo más grande”. En la tercera será mayor que en el antiguo estadio, una ganancia que puede parecer poca cosa pero que en el club se destaca por la pérdida de asientos que supone al sumarse todos.
Y una tercera deficiencia, señalada por ejemplo por la BBC durante la visita del Newcastle en la Champions, se refiere a la falta de altura de algunas bocas, no solo incómodo para jugadores de baloncesto, sino para cualquier espectador bien alimentado y buenos genes, de los que superan el 1.95m. Se limita a las bocas 100 de Tribuna, se indica desde el club. No se ha podido remediar. "Las vigas están protegidas patrimonialmente", indican fuentes de Espai Barça.
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