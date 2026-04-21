Lo que queda hasta culminar las obras del Spotify Camp Nou, al detalle

Queda menos de un mes para que la Liga baje el telón en el Spotify Camp Nou. El fin de semana del 17 de mayo el Barça recibirá al Betis en la penúltima jornada del campeonato y, a partir de ahí, el Estadi permanecerá despejado para Limak y otras subcontratas durante todo el verano. No será aún para instalar la famosa cubierta. Eso toca en el siguiente, el de 2027. En el presente lo que corresponde es avanzar en la conclusión de la tercera gradería, lo que se ve y lo que no tanto.

Hablar del Spotify Camp Nou es hablar, inevitablemente, de calendarios y de fases, de inspecciones y de permisos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO el club azulgrana prevé tres subfases de apertura de la tercera gradería. Una primera de todo el Lateral y una parte del Gol Sur y el Gol Norte. También, en la misma proporción, se abrirán los palcos VIP en los dos anillos. El objetivo ideal sería que ese estreno se produjera en septiembre u octubre. O antes de fin de año, en cualquier caso, que el anuncio de plazos los carga el diablo.

Ello permitirá la inmediata mudanza de la afición rival hacia espacios superiores, algo que se percibe como prioritario en las oficinas del FC Barcelona, a la vista de las incomodidades que ha generado en algunos encuentros. Ya se sabe: lanzamientos de objetos, actitudes agresivas y otros comportamientos incompatibles con el civismo y la contemplación pacífica del espectáculo.

Imagen panorámica del Spotify Camp Nou. / Víctor Salgado / FCB

La segunda subfase implica la apertura de Tribuna y el resto del Gol Sur. Y la tercera, lo pendiente del Gol Norte. Eso sucederá a lo largo de la próxima temporada, si todo sigue los planes previstos. Como estas dos obras avanzan de forma independiente, podría haber un intercambio entre las dos fases. Y así quedará completada la tercera gradería, zona alta accesible a través de 69 ascensores y 78 escaleras mecánicas y que permitirá ocupar el 100% del aforo, es decir, los aproximadamente 105.000 espectadores.

Todo ello deberá ir acompasado por las inspecciones del Ayuntamiento, la presentación y firma de la documentación necesaria y, en fin, toda la burocracia singular de una obra tan enorme que complica la reglamentación municipal y su capacidad de supervisión.

Mayor distancia entre asientos

A simple vista el anillo de la tercera gradería está casi completado. Ahora falta el proceso de impermeabilidad y la paulatina colocación de los 35.200 asientos. Como curiosidad, cada asiento será de 45 centímetros y el espacio entre ellos será mayor que en el viejo Camp Nou. "No es ninguna tontería. Estamos hablando de 2.000 asientos más que podríamos tener”, indican fuentes del club.

Imagen del Spotify camp Nou desde la grada. / FCB

Paralelamente, para recibir la luz verde del ayuntamiento, Limak debe completar el llamado Núcleo de Comunicación Vertical. Se entiende por ello elementos estructurales que dan acceso a la tercera gradería, así como los servicios de IT, el wifi, los desagües, los suministros eléctricos y las chimeneas de humo, entre otros…

Y aquí nos plantamos al verano de 2027 y la famosa cubierta. “Levantarla es apenas 15 días; lo relevante es la preparación previa”. Limak cree que no necesita más de tres meses y medio. En las oficinas del club optan por curarse en salud. Piensan que una versión realista está entre cuatro y cinco meses. Rechazan las opiniones vertidas en campaña electoral, como del constructor Xavier Vilajoana, que aseguró que no bajará de los ocho meses. “Cosas de campaña. No es cierto”.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la cubierta, la parte más compleja de la remodelación del Spotify Camp Nou, está en manos de Limak con cuatro subcontratas, todos especialistas en construcciones con cuerdas tensadas. Dos son italianas. Una es Mapei; la otra es el estudio de arquitectura e ingeniería Radaelli. Ambas cuentan con amplia experiencia en proyectos variados por todo el mundo: hoteles, pabellones, centros de convenciones, centros comerciales, museos, instalaciones clínicas, incluso un estadio, el del Udinese, en el caso de Mapei. De los cables de tensión se encarga una ingeniera alemana llamada Robert Bird. Son cables de un grueso especial, de 15 a 18 centímetros de diámetro, que ya están construidos. Y la cuarta es una empresa australiana.

El 'big lift'

Ya se explicará con más detalle cuando empiece esta parte de la obra, pero los cables en cuestión partirán de unos pilares hacia el centro y levantarán -el llamado 'big lift'- una especie de rueda de bicicleta puesta en horizontal. Guarda un parecido al Wanda Metropolitano, aunque varía en cuanto a la dimensión, siempre más monumental en el Camp Nou. En el proceso se dejará inutilizado el césped del Estadi y un buen número de los asientos.

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Lo último será instalar las tres pantallas gigantes y colgantes, las cuales aún no han sido adquiridas. Se prefiere esperar: la tecnología es cambiante. No hay más que un par de empresas capaces de asumir el encargo. Una de ellas, según ha podido saber este diario, es LG Electronics. Igual sucede con las placas solares, que ocuparán el 40% de la superficie de la macrocubierta: se está a la espera. Porque todo es tamaño XXL en la obra del estadio, que deberá estar culminado, ya con el lacito puesto, a finales de 2028.