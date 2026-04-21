El Barça se alía con Òmnium para reivindicar la lengua y el catalanismo con una camiseta para Sant Jordi: "Una llengua ens agermana'"

"Més que un club", reza el lema del Barça por actividades como esta. El club azulgrana es fiel a su compromiso con la cultura de Catalunya y un año más formará parte de la fiesta de Sant Jordi. Esta vez, a través de una colaboración con Òmnium Cultural y una camiseta para reivindicar la lengua y el catalanismo. Con la inscripción 'Una llengua ens agermana', la prenda saldrá a la venta este jueves, coincidiendo con el día 23 abril en que se homenajea al patrón oficial de Catalunya. Pau Cubarsí y Kika Nazareth acudieron a la presentación en la Ciudad Deportiva en representación de sus equipos junto al presidente en funciones del Barça, Rafael Yuste, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y la directora general de la Fundación Barça, Marta Segú.

No es la primera vez que el club azulgrana colabora con la asociación catalana para promover los valores del catalanismo. El año pasado el Barça ya se adhirió al movimiento presentado por Foment del Treball e impulsado por Òmnium, llamado "Catalán para todos: en cada barrio, en cada escuela, en cada trabajo", con el objetivo de fomentar "la defensa de la universalización del acceso al aprendizaje y el uso de la lengua catalana, en un momento de retroceso del uso social." Al igual que en su primera acción colaborativa, los beneficios de la venta de esta camiseta de Sant Jordi se destinarán a "proyectos para el aumento del uso del catalán."

Rafa Yuste ha destacado la implicación de los jugadores y jugadoras de los distintos equipos profesionales que han participado en esta campaña: Pau Cubarsí, Joan García, Fermín López, Gerard Martín, Kika Nazareth, Clara Serrajordi y Marta Torrejón: “Esta colaboración con Òmnium Cultural se enmarca dentro de nuestra voluntad de seguir impulsando y normalizando el uso del catalán en todos los ámbitos de actuación del Club y de la Fundación Barça, situando la lengua como herramienta de cohesión, identidad y transformación global, y proyectándola en el mundo a través del mundo”.

Xavier Antich ha puesto en valor el lema de la camiseta 'Una llengua ens agermana', que hace referencia al himno del Barça, como un mensaje "positivo, integrador, valiente, que fomenta el orgullo de país y el papel cohesionador de la lengua catalana en un momento en que el catalán vive un contexto de emergencia en la calle y debe hacer frente a los ataques continuos del poder judicial al modelo de escuela catalana". El llamamiento del presidente de Òmnium busca reivindicar "el catalán como columna vertebral del país y como principal herramienta de cohesión social, de integración y de fomento del sentido de pertenencia".

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Venta de la camiseta

Como se lee en el comunicado del Barça, la camiseta estará disponible con diferentes tallas a partir del día de Sant Jordi en las paradas y tiendas, físicas y online, de ambas entidades. El club azulgrana reitera su compromiso por "promover y defender el catalán", con la intención de que estas acciones alcancen su cantera y "los nuevos fichajes e incorporaciones a La Masía aprendan catalán a través de cursos, que tengan acompañantes que les puedan ayudar a que hagan suya su lengua y la cultura de la entidad, o siendo un espacio donde el catalán es accesible y se vive con normalidad."