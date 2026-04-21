El Barça aspira a cantar el alirón ante el Espanyol en el posible retorno de Aitana Bonmatí: "Somos un club elegante, con clase y valores"

26 jornadas después, el Barça está a punto de lograr el objetivo. El conjunto dirigido por Pere Romeu tiene ante sí el título de Liga F, un trofeo que se ha ganado a base de goleadas y dominio, tras una superioridad incontestable a lo largo de la temporada. En la Ciudad Deportiva Dani Jarque, puede alzar el trofeo ante el Espanyol en el derbi catalán de Liga F.

El Barça ha contado este año casi por victorias. De las 25 jornadas disputadas hasta el momento, tan solo una ha terminado en derrota (contra la Real Sociedad por la mínima en la primera vuelta). Los números son estratosféricos: 112 goles a favor y 6 en contra.

Y ahora, el derbi de Liga F puede ser que le otorgue al Barça de manera definitiva el campeonato. "Afrontamos el derbi con la máxima tranquilidad y siendo conscientes de que el Espanyol querrá evitar una celebración de título en su campo. Nosotras salimos a ganar, no por ser el Espanyol, sino porque queremos certificar la Liga cuanto antes".

El técnico azulgrana es consciente de la tensión previa al partido. "Somos un club elegante, con clase y con valores. En caso de victoria, nuestra celebración será digna del equipo que somos, sin ir a hacer daño a nadie. No conozco un equipo que no celebre una Liga. Aquí se valora mucho porque es imposible ganarla si no juegas bien durante toda la temporada", añadió el técnico, que quiere certificar cuanto antes el título. Todo en una semana donde, el domingo, disputarán el primer asalto de las semifinales de la Champions League contra el Bayern.

Ansiado regreso

Todo ello, además, con la mejor de las sorpresas. “Estoy un poco nerviosa", confesó Aitana Bonmatí en su regreso a los entrenamientos con el resto del equipo. "Es como mi primer día en la escuela después del verano. Muchas de vosotras que habéis pasado por lesiones así sabéis perfectamente lo que es. No es fácil, pero creo que yo he sabido encontrar la parte buena", relató tímida.

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“Ahora, dispuesta a aportar lo que sea por mi parte, mi granito de arena en esta gran temporada que estáis haciendo. A luchar por los objetivos que quedan. Queda un mes y medio como máximo y creo que lo conseguiremos", añadió la tres veces Balón de Oro, que, para el partido de este miércoles, podría volver a una convocatoria del Barça tras su fractura de peroné para afrontar el tramo decisivo de la temporada con el equipo azulgrana.