Pánico al descenso en LaLiga: la salvación más cara en 18 años

Que los cinco últimos de la clasificación salden con victorias todos sus partidos en el mismo fin de semana demuestra a la perfección la igualdad del campeonato. Ese repóker ocurrió en la pasada jornada con los triunfos del Oviedo, Levante, Elche, Sevilla y Mallorca para amargura de sus rivales en la carrera por una salvación más cara que nunca.

El campeonato entra en su recta final y más de media Liga se mantiene en alerta en la lucha por la permanencia. El Getafe, octavo con 41 puntos, es el único que puede respirar tranquilo a siete jornadas del cierre, aunque el curso pasado también se daba por salvado a estas alturas y acabó sufriendo. Con sus matices, exageraciones y diferencias, puede decirse que el descenso es cosa de 12, desde Osasuna al Oviedo.

Dramas del pasado

Parece mentira que clubs como el Espanyol o el Athletic aún deban mirar hacia el infierno, cuando tienen una decena de clubs por debajo en estos momentos. Pero la prudencia y los precedentes obligan a pensar así. Hay que remontarse al curso 2007-08 para encontrar a estas alturas a un conjunto en la zona de descenso con más puntos que el Elche, tercero por la cola, que suma ahora 32. Entonces, el Zaragoza tenía 33 y acabó bajando a Segunda con 42 cuando nadie lo esperaba. Lo hizo, además, con la plantilla más cara de su historia, un bloque dirigido por Víctor Fernández con figuras como Diego Milito, Aimar, Oliveira, D’Alessandro y Ayala.

Dos jugadores del Zaragoza lamentan el descenso de 2008 consumado en Mallorca. / MONTSERRAT T DIEZ / EFE

El fiasco aragonés demostró que los 42 puntos que siempre se consideran sinónimo de permanencia matemática pueden llegar a ser insuficientes. Osasuna sí se mantuvo en Primera con 43 ese año, una cifra que no le bastó al Deportivo en la temporada 2010-11 en el precedente con el listón más alto de los últimos cursos. El año pasado, por ejemplo, los 41 puntos bastaron a Sevilla y Girona para seguir en Primera. El Espanyol respiró al alcanzar los 42 gracias a su último triunfo en casa ante el Las Palmas.

La peor racha

Con el Oviedo y el Levante espabilando a marchas forzadas, el Elche de Sarabia es ahora mismo el que ocupa la última plaza que conduce a Segunda, un puesto intentarán esquivar el resto de implicados, desde el Alavés a Osasuna, pasando por Sevilla, Mallorca, Valencia, Rayo, Girona, Athletic y Espanyol. Los enfrentamientos directos serán claves para reducir el riesgo en una carrera de siete encuentros que mantiene en vilo al cuadro perico, que acumula la peor racha de todos con 14 partidos sin ganar.

Muriqi cabecea un balón en el partido entre el Mallorca y el Rayo en Son Moix. / CATI CLADERA / EFE

La visita a Vallecas de este jueves, día de Sant Jordi, será el próximo examen para el conjunto de Manolo González, que tiene marcado en rojo el siguiente choque en casa, el lunes 27 contra el Levante. Esa es la cita perfecta para dar un paso de gigante hacia el objetivo y sumar el primer triunfo en Cornellà desde el 7 de diciembre contra el Rayo. Más de cuatro meses sin ganar en casa es un dato terrible para un equipo que llegó a ocupar puestos de Champions en la primera vuelta.

El colchón menguante

"Estamos muy necesitados, el colchón se nos está escapando. Llevamos todo el 2026 sin ganar. Tenemos que lograr ya la victoria, jugando bien, mal o de rebote", reflexionó Kike García, un veterano que sabe perfectamente cómo pueden llegar a complicarse las cosas.

Después del duelo ante el cuadro granota quedarían cinco encuentros: en casa contra el Real Madrid, Athletic y Real Sociedad, y visitas al Pizjuán y El Sadar. El destino conduce a una última jornada en casa ante el cuadro donostiarra, como ocurrió en mayo de 2006, cuando un gol de Coro en el minuto 91 evitó la catástrofe.

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Ferran Corominas celebra el gol que dio la salvación al Espanyol en Montjuïc el 13 de enero de 2006. / JOAN CORTADELLAS / EPC

Nadie quiere pasar de nuevo por esos agobios tan conocidos en el club blanquiazul. La idea es protagonizar un último acelerón para evitar sufrimientos y sumar un par de triunfos que garanticen la salvación sin mirar la calculadora.