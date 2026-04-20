Histórico debut de Wembanyama tras ser nombrado candidato al MVP

El Frost Bank Center se tiñó de turquesa, fucsia y naranja para acoger el primer partido de playoffs en siete años de los San Antonio Spurs. Los colores de la temática "Fiesta", que recogen la herencia mexicana del equipo tejano, decoraron un escenario propicio para celebrar la victoria frente a Portland Trail Blazers (111-98). Nadie estuvo tan a la altura como Wembanyama, el extraterrestre de 2,24 metros que debutaba en su tercera temporada y deslumbró desde la envergadura para bordar un récord para la historia de la franquicia. Sus 35 puntos superaron los 32 de Tim Duncan en un debut de playoffs, con la leyenda en las gradas para presenciarlo y horas después de ser nombrado candidato al MVP de la presente temporada.

La estratosférica noche del pívot francés apuntó hacia arriba desde el principio. Su primera mitad fue histórica de por sí, anotando 21 puntos con 3 triples en 4 intentos. No necesitó más que dos tiros libres para firmar la mayor colección de canastas en un debut de playoffs desde que la NBA empezó a recoger las estadísticas al detalle en 1997. Sus gestos al conectar desde la distancia por segunda vez en el partido sugerían que iba a ser cuestión de tiempo la victoria local. Con la palma de sus manos hacia abajo en señal de calma, Wembanyama estabilizó a su grupo en ambos lados de la pista. Fue inigualable protegiendo la pintura, permitió un total de cero canastas en once intentos rivales, y su primer trofeo como mejor defensor del año es inminente aunque lo vaya a disputar con dos dignos rivales en Ausar Thompson (Pistons) y Chet Holmgren (Thunder).

Doble Finalista

Además de ser candidato para el DPOY, el parisino opta a coronarse como el mejor jugador de la NBA, un reconocimiento que será otorgado a una estrella internacional por octavo año consecutivo. Junto al fenómeno francés, vuelven a ser finalistas Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. Ambos ya han sido premiados en el pasado, pues el canadiense defiende título individual y el serbio acumuló tres entre 2021 y 2024. Pero esta temporada ha irrumpido Wembanyama, conduciendo su equipo hasta la segunda posición en la Conferencia Oeste, pasando de 34 a 62 victorias de un curso a otro. Además, le ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos al vigente MVP, que defiende el liderato de la clasificación por tercer año consecutivo. Todo apunta a que la superestrella de los Oklahoma City Thunder repetirá en lo más alto del podio, pero nada de eso importará si ambos se citan en las Finales de Conferencia el mes que viene.

Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama. / JOHN G. MABANGLO/ Todd Pierson/ CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Pero antes de que ese duelo llegue, los de San Antonio deberán cerrar una serie que lideran 1-0 contra los Blazers de Deni Avdija. El primer israelí de la historia en ser nombrado All-Star de la NBA también se estrenaba en playoffs y no defraudó, aguantándole el puso a Wembanyama en el apartado de los récords. Después de conocer que había sido nombrado entre los tres candidatos a llevarse el premio como jugador más mejorado además de Nickeil Alexander-Walker (Hawks) y Jalen Duren (Pistons), Avdija se convirtió en el primer jugador en lograr 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en la historia de la franquicia de Oregon. Venía de meterle 41 a los Phoenix Suns en el Play-In, pero esta vez no fue suficiente para sorprender a unos Spurs que acertaron en 45% de sus triples por el 26% de los Blazers.

Relevo de banquillos

“Contra ellos, hay que tirar bien de triple. No lo hicimos", comentó Tiago Splitter, el entrenador que tomó las riendas del equipo a principio de temporada tras el escándalo de apuestas que apartó a Chaunce Billups del banquillo. En un partido con infinidad de debuts, también fue la primera vez para el técnico brasileño de 41 años, exjugador de Bilbao y Valencia, que fue drafteado por los Spurs en 2007. Su homólogo Mitch Johnson se encontraba en la misma situación novedosa, aunque con la responsabilidad y la presión de ser el sucesor de toda una institución en San Antonio. Por primera vez desde 1999, la franquicia de Texas vivía un encuentro de playoffs sin Gregg Popovich en el banquillo. Tras 22 temporadas seguidas en postemporada, 170 victorias y cinco títulos, el entrenador de 77 años sufrió un derrame cerebral que le obligó a retirarse de la competición en 2024, aunque terminó volviendo como presidente de la franquicia al año siguiente.

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Gregg Popovich aplaude durante un partido de los Spurs. / JASON SZENES / EFE

Mitch Johnson pudo rendir homenaje a su mentor, a la vez que encaminar una eliminatoria cuyo primer partido terminó al igual que arrancó: “Sabíamos que el inicio del partido iba a estar lleno de energía. Se merecían ese momento para sentir la energía de esta ciudad, de sus aficionados, de ese público", admitió el aspirante a entrenador del año junto a Joe Mazzula (Celtics) y J.B. Bickerstaff (Pistons). Hasta tres candidatos a premios individuales tienen los Spurs tras una magnífica campaña cuya única decepción fue perder la final de la Copa frente a los New York Knicks. Además de Mitch y Victor, Keldon Johnson opta a llevarse el prestigioso galardón como mejor sexto hombre junto a Tim Hardaway Jr (Nuggets) y Jaime Jaquez Jr (Heat). El alero de 26 años apenas aportó 3 puntos frente a Blazers, menos que los 6 del rookie Dylan Harper, quien se quedó fuera de los tres finalistas como mejor novato del año (Cooper Flagg, Kon Knueppel, VJ Edgecombe).