El Espanyol confirma el cierre parcial del RCDE Stadium ante el Levante

El RCD Espanyol ha confirmado este lunes en un comunicado el cierre parcial del sector 100 de su grada por los incidentes ocurridos durante el encuentro liguero contra el Getafe de la pasada jornada 29 de liga. "El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha impuesto una sanción de cierre parcial del sector 100 de la grada del RCDE Stadium, como consecuencia de los lanzamientos recogidos en el acta arbitral durante el partido disputado el pasado 21 de marzo de 2026 frente al Getafe Club de Fútbol, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga", reza el comunicado emitido por el club blanquiazul. El cierre parcial de la grada afectará a unas 34 localidades del sector 100.

La prohibición de apertura de esa zona del campo repsonde a la tensión ocurrida el pasado mes de marzo durante el encuentro. En aquel partido, un penalti no concedido y dos goles anulados minaron la moral de los pericos y calentaron los ánimos de un sector de la grada que terminó tirando agua a José Bordalás tras ser expulsado en su camino a los vestuarios. "Dicha sanción ha sido acordada al considerar el Comité de Disciplina que los hechos constituyen una alteración grave del orden del encuentro, habiendo sido el Club advertido previamente por incidentes de naturaleza similar, todo ello en cumplimiento del vigente Código Disciplinario de la RFEF", ha escrito el club.

344 localidades

"Este sector, desde el que se identificaron los referidos lanzamientos, mostrará un mensaje de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol, así como de apoyo al juego limpio, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del vigente Código Disciplinario de la RFEF. El cierre afectará a un total aproximado de 344 localidades. Los abonados de dicho sector recibirán la correspondiente comunicación informativa por parte del RCD Espanyol", han explicado.

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En el mismo comunicado el club ha lamentado que los comportamientos de un sector minoritario hayan provocado el cierre de un sector entero afectandoa muchas más personas de las involucradas. "El RCD Espanyol reitera su firme y rotunda condena a cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo e intolerante en el deporte, que en ningún caso representan los valores del Club, y lamenta que este tipo de actuaciones, protagonizadas por una minoría, perjudiquen directamente al conjunto de la masa social del Club".