Eric Garcia, el padrino de 'Relats Solidaris de l'Esport': "Nosotros sí haríamos el pasillo al Madrid"

Eric Garcia es el padrino de la 21º edición del proyecto 'Relats Solidaris de l'Esport', una iniciativa vigente desde 2005 impulsada por un grupo de periodistas deportivos que, anualmente, editan un libro. Toda la recaudación de la obra se destina a una entidad benéfica. En esta ocasión, la colaboración se produce con la Fundació AVAN, una entidad que atiende a personas con enfermedades neurológicas y trastornos del desarrollo neuronal.

Eric prepara el partido frente al Celta en el regreso del Barça a la Liga este miércoles. Lo hará con el regusto amargo de la eliminación de la Champions ante el Atlético y la expulsión que sufrió, la segunda ante el Atlético, ya que también vio la roja en la Copa. "Un golpe duro para todos, hubo momentos que creía que lo teníamos, sobre todo tras el 0-2 cuando pudimos marcar el 0-3", confesaba el futbolista del Barça en el acto celebrado en la Antiga Fàbrica Damm.

Foto de los principales patrocinadores con Eric Garcia y la Fundació AVAN. / Jordi Cotrina

Ha asumido ya el castigo personal de haber dejado el equipo con diez, aunque con el transcurso de los días no se siente conforme con la última decisión de Clément Turpin. “La roja son criterios. Siempre nos sale cruz y a otros equipos no tanto", opinaba Eric, sobre "decisiones extrañas que cuestan entender" de los colegiados, aunque deseaba evitar cargar "toda la responsabilidad a los árbitros”.

La portada de la edición catalana, con Eric Garcia y los nombres de los autores. / EP

La Liga, cuanto antes

Al Barça sólo le queda la Liga. Como si fuera poco. No lo es, a juicio de Eric, que cuenta la Supercopa de España conquistada también sobre el Real Madrid. El único rival en el campeonato, y alejado a nueve puntos de distancia. Esa diferencia sugiera la posibilidad de que el Barça podría ser campeón antes del clásico o que asegure la Liga venciendo al máximo rival.

El futbolista de Martorell no quiso elegir qué opción le atrae más, aunque adelantó que deseaba ser campeón cuanto antes. De lo que se deduce que le gustaría ver que el Madrid rinde el pasillo de campeón al Barça. Lo que no hizo en la Supercopa de España, por ejemplo. Y que, al parecer, tampoco hará en ese supuesto en el Camp Nou. "Nosotros sí haríamos el pasillo", garantizó Eric, uno de los líderes del vestuario, "es un mínimo de respeto".

Anna Soler, de la Fundació AVAN y Eric, durante la presentación. / Valentí Enrich / SPO

Adquirir un exoesqueleto

Eric es la imagen de portada de Relats Solidaris de l'Esport, un proyecto que a través de los libros, torneos de pádel, conciertos y la aportación de patrocinadores, abastece de fondos a una entidad social. Desde 2025 se han recaudado 1.179.306,85 euros. Hasta el último céntimo se ha entregado a la asociación de cada año.

El proyecto de este año, con Fundació AVAN persigue la adquisición de un exoesqueleto -dos parece quimérico-, una herramienta que permite al usuario volver a ponerse de pie, poder repetir el gesto de caminar o reeducar el cuerpo.

“Como libro merece ser leído y como causa merece ser compartida”, destaca Eva Franqués, directora de Comunicación Corporativa de El Corte Inglés

Los periodistas participantes en el proyecto de 2026 con Eric Garcia y Anna Soler, de la Fundació AVAN / Jordi Cotrina

Libro benéfico de 15 euros

Juan Massana de Castro, el director comercial de Mediolanum, subrayó que el proyecto solidario “encaja perfectamente con nosotros”. “Somos una entidad financiera, y gracias a que las cosas nos van bien nos gusta ayudar a los que ayudan”, dijo, en alusión a la división que tiene la entidad financiera, Mediolanum Aproxima, que canaliza esa ayuda a las entidades solidarias.

Mediolanum participa por primera vez con Relats, mientras que El Corte Inglés es un patrocinador principal desde 2005, cuando se prestó a ceder desinteresadamente el espacio en las librerías de sus centros para vender el libro. Cuesta 15 euros. Eva Franqués, directora de Comunicación Corporativa, aseguró que la firma conserva “la misma ilusión del primer día” con esta alianza con el periodismo. “Como libro merece ser leído y como causa merece ser compartida”, proclamó, conocedora de la causa.

Eric posa con Joan Vizcarra, el ilustrador que ha ha pintado un cuadro con su caricatura que será subastado. / Valentí Enrich / SPO

Como lo es también Berni Álvarez, el Conseller d’Esports de la Generalitat, que tenía un libro de la edición de 2013 en la que Eric Abidal fue el protagonista de la portada. El dirigente se mostró partidario de que los jóvenes lean un libro antes que permanecer enganchados al móvil.

Rafa Yuste, el presidente del Barça, acudió acompañado de Marta Segú, la directora de la Fundació del Barça, y garantizó que el club azulgrana dedicará, de nuevo, un partido a la causa solidaria y un grupo de personas dependientes de la Fundació AVAN podrá acudir al Camp Nou.

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