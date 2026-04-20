Dones en Joc, un motor de cambio social: "Hay que dar visibilidad a la mujer directiva en el mundo del deporte"

"Entonces dijimos un día: hasta aquí, se ha acabado". Mirar al palco de un campo de fútbol te da una idea de cómo está el mundo del fútbol. La mayoría (por no decir todos) son hombres ocupando las butacas del lugar noble del estadio. Y esa imagen es la que quieren cambiar con Dones en Joc. La asociación es un paso adelante, una llamada de atención que está consolidando con un año de vida un cambio real luchando porque la revolución que se está viviendo en las pistas y campos también se traslade a los despachos.

"Dones en Joc nace de una necesidad real, tangible, que vimos en el vacío que había en la dirección y en los espacios de decisión y liderazgo en el mundo deportivo en cuanto a la mujer", cuenta Berta Arandes, su presidenta, a EL PERIÓDICO. "Mi compañera Mónica y yo, que somos las que comenzamos a hablar y crear este proyecto, venimos del mundo del deporte de toda la vida y nos dimos cuenta de que la teoría estaba muy bien, de que siempre escuchábamos los mismos discursos y las mismas palabras, pero no pasábamos de ahí. Empezamos a hacer cosas, vamos a pasar a la acción para conseguir precisamente nuestro objetivo: dar visibilidad a la mujer directiva en el mundo del deporte", añade.

El objetivo está claro: "sobre todo la visibilidad. Que se vea que hay mujeres directivas muy válidas y muy preparadas que pueden dirigir y liderar en el mundo deportivo". Y, una vez esto se consolide, dar un paso más. "Hay que crear una red. Es muy necesario, y hemos detectado que es muy necesario entre las mujeres hacer esta red entre nosotras para ayudarnos en lo que necesitemos, en las cosas más básicas o en los problemas que tengamos en nuestro día a día en grupos, entidades, federaciones, en nuestro ámbito. Para hacer esta red, darnos la visibilidad necesaria y, finalmente, generar referentes, porque lo que no veo no existe. Ahora tenemos referentes en el campo de fútbol, pero no tenemos referentes en los espacios de dirección. Buscamos un poco eso, pero hasta que no hagamos la red y la visibilidad, no llegaremos a estos referentes", explica la presidenta.

El 25 de marzo cumplieron un año y la organización, que ya tiene los trámites hechos para terminar convirtiéndose en una asociación, avanza con paso firme. "La respuesta ha sido increíble. La gente nos dice: “qué pasada, qué iniciativa más bonita y, sobre todo, más necesaria”. Ya era hora de que alguien diera un paso adelante y se atreviera a hacer cosas para potenciar la figura de la mujer directiva. Porque el mundo del deporte es muy masculino, muy masculinizado, y parece que nadie se acababa de atrever porque siempre hay otras tareas. Nosotras también las tenemos, pero dijimos que no podía continuar así en el año 2026. Estamos empezando a ver que hay gente que se quiere añadir, que quiere formar parte de este cambio que estamos generando", confiesa orgullosa.

Tanto hombres como mujeres pueden formar parte de Dones en Joc. Hasta el momento ya cuentan con unas 80 personas en el proyecto. Para hacerlo, tan solo hay que rellenar el formulario que aparece en su cuenta de Instagram o LinkedIn y se entra a formar parte de la comunidad. "Entonces entras en la comunidad de WhatsApp que tenemos y allí, en primer lugar, explicamos y organizamos todas aquellas acciones y actos que estamos preparando o en los que queremos participar. Así puedes acercarte y apuntarte a todo eso. Después, a través de Instagram y LinkedIn comunicamos todo lo que hacemos".

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El proyecto es totalmente autofinanciado por las 13 mujeres que conforman la Junta Directiva.Entre ellas Natàlia Via-Dufresne, responsable de projectes esportius a la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Júlia Cruz, responsable de comunicació de la Federació Catalana d’Escacs, Marta Vilajosana, tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme, Inés del Arco, directora de la Barcelona Chess Academy, entre otras. "Hasta ahora, evidentemente, no teníamos ingresos porque no éramos una asociación y todo lo pagábamos de nuestro propio bolsillo. Ahora que hemos recibido un premio del Ayuntamiento de Barcelona nos ayudará a financiar los proyectos que estamos desarrollando y las actividades que estamos llevando a cabo. Nuestra idea es que, de cara al año que viene, haya una cuota de socia, ya que queremos que Dones en Joc sea autofinanciada. Así, todo lo que se reciba de las personas socias se podrá reinvertir en las acciones", relata Berta Arandes, que invita a todo el mundo a sumarse a una causa que va mucho más allá de los terrenos de juego.