Cristina Baudet, jugadora del Espanyol: "He visto que siendo madre estoy saliendo adelante. Entonces, ¿qué me va a parar?"

La tensión de un derbi siempre está allí. El de este miércoles en la CE Dani Jarque va a ser muy especial para Cristina Baudet (Santa Coloma de Gramenet, 1991). Pese a que puede ser el partido en el que el Barça se proclame campeón de Liga, la futbolista del Espanyol sonreirá seguro cuando termine el partido. Porque tendrá a Nil en las gradas. Su hijo, que tiene apenas unas semanas de vida, es el gran motor de la futbolista. Madre y futbolista, una conjunción que hace tiempo parecía imposible, cada vez, gracias al ejemplo de mujeres como Baudet, está empezando a normalizarse.

¿Cómo están siendo estas semanas?

Mejor de lo que me esperaba. Sí que es verdad que ha sido un cambio radical en mi vida, no voy a decir que es fácil, creo que estuve unos 8 o 10 días un poco adaptándome sin poder venir aquí a entrenar porque fueron muchos cambios y una vez ya cogimos la rutina y todo, la verdad que lo estamos llevando genial, sí que es verdad que no duermo 100% lo que me gustaría, pero no sé si es la felicidad que me ha dado el bebé o la ilusión que tengo también por seguir con el fútbol que me siento súper bien.

La maternidad es uno de los capítulos que se están desbloqueando ahora en el fútbol femenino. Para ti, ¿cómo fue tomar la decisión?

Sinceramente lo teníamos claro y nos apuntamos a la seguridad social. Lo decidimos en 2024 y nos llamaron en 2025. Fue un día que a Marta [Turmo] la llamaron por teléfono en marzo y le dijeron que sí seguíamos adelante, pasaron unos 9 meses de espera y nosotras dijimos que sí. Es verdad que, al principio cuando me dijo Marta 'me han llamado', dije hostia que esto es verdad, está pasando,. Pero teníamos claro desde el año anterior, que queríamos ser las dos madres. Estamos muy bien, tenemos una estabilidad muy buena, y queríamos aumentar la familia.

En aquel momento empezaron las pruebas médicas. ¿Fue complicado poderte coordinar y organizarlo paralelamente al fútbol?

Fue complicado cuadrar todo. Muchas visitas no las puedes cambiar porque la Seguridad Social no te deja. Pero el Espanyol me ha facilitado en todo momento si tenía que faltar o saltarme algún vídeo. Lo hemos intentado cuadrar para que eso no pase, pero si algún día pasaba, me daba la facilidad de poder hacerlo.

Muchos meses de incertidumbre

La espera luego es larga, parece que nunca llega el momento. En nuestro caso fue por inseminación artificial. Fueron 9 meses y primero que te quedes, que tuvimos la suerte que fue a la primera. Mucha gente lo intenta y tienen que intentar otros métodos, y tuvimos la suerte de que a la primera Marta se quedó embarazada. Desde entonces, a medida que se acercaba el momento, yo estaba nerviosa. Me lo notaba en el entreno un poco que cuando iban quedando 2-3 semanas, se podía adelantar el parto... Yo venía entrenada súper contenta, pero a la vez me decían: '¿no estás nerviosa porque algún día te llamen?' Y la realidad es que en el momento del fútbol pensaba en el fútbol. Era también mi momento de desconexión para no estar todo el día pensando en cuándo van a nacer. Cuando llegó el día, fue increíble, o sea, el mejor momento de mi vida.

¿Cómo han sido estos meses de embarazo?

Marta me lo ha puesto muy fácil. Ha estado trabajando, ella trabaja en LigaF los fines de semana, y ha estado trabajando hasta quedándole un mes. Ella también viajaba incluso, no paraba. Emocionalmente a veces, al final de todo me costaba un poco separarme por pensar: '¿y si pasa?' Ella iba agotada al final del embarazo, entonces me daba un poco de cosa de dejarla sola.

¿Cómo fue el día del parto?

La noche anterior, Marta tuvo muchas contracciones durante toda la noche. Las estaba apuntando y yo la veía, cada siete minutos, durante toda la noche. Nos fuimos al hospital por la mañana. El ginecólogo nos comentó que teníamos dos opciones: volver a casa o quedarnos ahí. Tenías que ver a Marta recorriendo los pasillos o las dos andando para arriba, para abajo y haciendo sentadillas. A las ocho de la tarde, bajamos a la zona de parto y estuvimos allí toda la noche.

Muchas horas de espera.

Fue largo, porque le pusieron la epidural e iba dilatando poco a poco. La comadrona nos dijo que iba a ser un parto muy fácil, pero al final se complicó. El niño no venía encarado como tenía que venir, le faltaban unos 15º y no había manera de sacarlo, lo intentaron primero con las manos. Luego nos dijeron, igual tenemos que hacer cesárea de emergencia a Marta, pero para intentar cuidarla ella, metieron forceps y ventosa. Fue un momento muy heavy ver a tu hijo como le están poniendo una máquina, le están estirando con todas las fuerzas, a tu mujer empujando con todas porque no sale. El doctor con la cara desencajada. La máquina empezó a pitar porque al bebé le bajaron las pulsaciones.

Debió ser horrible vivir eso.

Yo era consciente, pero a la vez estaba fuerte. Ahora yo lo pienso y no sé cómo no me desmayé en ese momento. Luego la verdad que tuvieron que cortarla un poquito, metieron los forceps y ahí sí que es cuando tuvieron que sacarlo, porque ya estaba sufriendo mucho. El niño salió súper hinchado, pobre, y ya una vez se lo pusieron a Marta y luego me lo dieron a mí para hacer el pie con piel, fue increíble. Cuando ya el niño salió vimos que ya lloraba, se pasó todo el miedo. Ese momento no me imaginaba que fuese tan bonito y duro a la vez, ¿sabes?

¿Cómo está siendo tu adaptación?

Tenía muchísimo miedo de no saber ser madre. Y me he adaptado súper bien. No tengo miedo a que llore, no tengo miedo a que no pueda dormir. Lo llevamos las dos muy tranquilas. Si llora más de la cuenta, y no lo puede calmar una, lo calma la otra, y yo pensaba que ese momento me iba a estresar. Sí que es verdad que fue muy complicado porque las noches ahora las está haciendo Marta. Al principio me hice la fuerte y las hacía con ella, pero es que llegaba a entrenar y me notaba que me moría. Ahora sobre la una ya me voy para la cama, intento dormir cinco o seis horas seguidas. Sí que es verdad que si no tuviese una pareja como ella, no podría hacer esto. Lo hubiese tenido que dejar, porque es muy difícil una sola llevarlo todo para adelante.

Hicisteis equipo.

Como Marta ha sido futbolista entiende mi situación y en todo momento me ha apoyado. A mí me hubiese costado mucho dejar el fútbol y más estando en un momento con pocas jugadoras y jugándonos la permanencia. He tenido miedo pero ella me ha apoyado. Me siento súper fuerte de lo feliz que estoy fuera del campo.

¿Te llegaste a plantear dejar el fútbol por la maternidad?

No, al revés. He visto que siendo madre estoy siguiendo adelante, y estoy a top. Entonces, ¿qué me va a parar? En ningún momento me lo he planteado. Creo que puedo dar guerra muchísimos años más, y yo mientras el Espanyol me quiera, quiero seguir adelante hasta que mi cuerpo aguante o ellos ya me echen a un lado.

Retrato a Cristina Baudet jugadora del Espanyol de futbol femenino. / Zowy Voeten / EPC

Y elegiste formar una familia cuando volviste al club que para ti siempre ha sido casa.

El año pasado lo pasé muy mal hasta enero que el Espanyol me llamó. Era la oportunidad de volver al club de mi vida, volver a ser feliz y ser madre en el club de mi vida. Para mí es un sueño que voy a cumplir: sacar al niño al campo, que si Dios quiere lo sacaré el miércoles. Es increíble.

¿Cómo ha sido volver al vestuario luego?

Las compañeras me han respetado en todo momento. Hace un par de semanas lo traje y fue increíble. Las veo súper felices del momento que estoy pasando, y eso a mí me alegra un montón. Incluso Sara [Monforte], la entrenadora, que parece así un poquito más suya, está enamorada de mi niño.

Formas parte de una generación que ha roto muchas barreras. La maternidad es una de ellas.

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Me alegra abrir un camino más en la maternidad. Se ve complicado desde fuera, pero una vez lo vives, si con tu pareja tienes una buena relación y sabéis entenderos, organizaros y todo, no voy a decir que es fácil, pero... es gestionable. Te da una fuerza extra el ser madre que yo pensaba que iba a ser al revés. Estoy cada vez mejor y cada día más feliz.