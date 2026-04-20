El Barça se estrena en el 'play in' de la Euroliga con el Estrella Roja

El Barça se ganó el viernes el derecho de jugar el martes. Y si gana este martes volverá a jugar el viernes. Y si vence el viernes, se enfrentará al Olympiacos en el playoff de la Euroliga. Aún no ha llegado a ese estadio, en el que no ha faltado desde la campaña 2017-18, todavía ha de dar dos pasos firmes. El primero frente al Estrella Roja de Belgrado, en el estreno del play in que los azulgranas disputan por primera vez.

Tienen este martes la ventaja de campo en el Palau Blaugrana (20.45 h). Y debería aprovecharlo. "Esperemos que el Palau esté lleno de nuestra gente y nos salga un buen partido, porque será muy difícil ganar. Necesitamos un Palau lleno, muy positivo, al lado del equipo, y estoy convencido que así será", dijo Xavi Pascual. Tornike Shengelia coincidió con el entrenador en que "la afición tendrá un papel importante" en un partido prevé "muy bonito".

Xavi Pascual felicita a Tomas Satoransky durante el partido ante el Bayern. / Valentí Enrich / SPO

Dos victorias

El dato para el optimismo se observa en que el Barça ha derrotado las dos veces al Estrella Roja. Los dos partidos están incluidos entre las 21 victorias (y 17 derrotas) que ha obtenido el quinteto azulgrana en su duro transitar por la competición europea mientras sus colegas recobran el aliento. El Real Madrid espera a que le llegue el turno de empezar con el Hapoel Tel Aviv y el Valencia, por su parte, se medirá con el ganador del Panathinaikos-Mónaco. El perdedor será el segundo rival del Barça este viernes.

El Barça se impuso en Belgrado (79-89) y en Barcelona (92-88, tras una prórroga). Dos duelos apretados en el marcador e intensos para los azulgranas, que durante la campaña han comprobado su inferioridad física respecto a muchos rivales, entre ellos el cuadro serbio.

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Fall lanza a canasta en el partido ante el Bayern Múnich, el último de la liga regular. / Valentí Enrich / SPO

El Barça cuenta a su favor con el oficio de una plantilla de veteranos, con los anotadores Kevin Punter y Will Clyburn al frente, más Tomas Satoransky, que reapareció ante el Bayern Múnich tras superar las pruebas cardiológicas a las que fue sometido. Jan Vesely tendrá un papel relevante en el duelo por la fortaleza del conjunto balcánico bajo los aros, ya que es el máximo reboteador de la competición y el segundo en rebotes ofensivos.