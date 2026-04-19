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El protagonista del campeón

Unai Marrero, el héroe de la Real en la final de Copa: "Arconada es una leyenda, yo soy un chaval que tiene que trabajar y crecer"

El meta catapultó a los vascos al parar los dos primeros penaltis de la tanda decisiva a Sorloth y Julián Álvarez. "Es el día más feliz de mi vida", afirma.

LA CRÓNICA: Marrero se convierte en héroe y le da la cuarta Copa del Rey a la Real Sociedad

Unai Marrero, portero de la Real Sociedad, durante la final de La Cartuja.

Unai Marrero, portero de la Real Sociedad, durante la final de La Cartuja. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

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El futbolista española Unai Marrero, portero de la Real Sociedad, describió a Luis Miguel Arconada como "una leyenda" del conjunto 'txuri-urdin' y se definió a sí mismo como "un chaval" que tiene "que trabajar y crecer", a pesar de ser clave en su exitosa final de la Copa del Rey Mapfre contra el Atlético de Madrid.

"Estoy contento. Lo he soñado desde pequeño y ha salido todo bien por suerte. Y estoy muy feliz, muy feliz", dijo Marrero en la zona mixta del Estadio de La Cartuja. "Arconada es una leyenda, yo soy un chaval que tengo que trabajar y que tengo que crecer. Estoy siempre disponible, pues eso, para ayudar al equipo", resumió sobre su papel.

"Lo he soñado desde siempre"

No en vano, él paró dos penaltis (3-4) que valieron para batir al Atlético tras el 2-2 del tiempo reglamentario y la prórroga. "Sé que tengo mucho que ganar y, al ver a la afición así coreando mi nombre, me he venido arriba también", dijo sobre hacer la tanda en el lado de su afición.

El portero español de la Real Sociedad, Unai Marrero (número 13), y el delantero español de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal (número 10), celebran la victoria al término de la final de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla, el 18 de abril de 2026.

Marrero, sobre Oyarzabal, celebra el título de Copa. / CRISTINA QUICLER / AFP

"No sé ni cómo lo he celebrado, la verdad. Estaba en mi salsa y... pues eso, feliz. Diría que igual es el día más feliz de mi vida, no sé. O sea, lo he soñado desde siempre. Soy de la Real desde pequeño, igual todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Lo tengo que asimilar ahora. Es el día más feliz de mi vida, sin ninguna duda", subrayó.

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"Ha sido una locura de Copa, no solo el partido de hoy. Alavés, Osasuna... pues eso. Hemos sufrido, pero hemos empujado, hemos creído y la Copa va a casa", resumió Marrero como colofón a una noche de gloria que concluyó con la cuarta Copa del Rey para una Real Sociedad heroica.

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