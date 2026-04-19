Éxtasis en el Narcís Sala
El Sant Andreu vence al Reus (2-1) y sube a Primera RFEF
El club barcelonés certificó este domingo el ascenso gracias a los goles de Mendes y Señé.
El equipo dedicó el éxito a técnico Natxo González, que sufrió el pasado miércoles un infarto.
La semana pasada se escapó en Mestalla, pero ya es una realidad. El Sant Andreu certificó este domingo su ascenso a Primera RFEF al doblegar al Reus (2-1) en el Narcís Sala, un triunfo que le asegura el liderato del grupo 3 de la Segunda Federación, plaza que garantiza su presencia en la categoría de bronce del fútbol español en el próximo curso.
Tuvo que pelear mucho el cuadro barcelonés para llevarse la victoria. Marcos Mendes adelantó a los locales, pero el Reus puso las tablas en el minuto 75. El empate no valía para sellar el ascenso, pero Señé marcó de penalti el tanto que llevó el éxtasis a todos los hinchas cuatribarrados.
Dedicatoria especial
El Sant Andreu sube a Primera RFEF a falta de dos jornadas para el cierre de la Liga, ya que aventaja en seis puntos al Atlético Baleares, que tiene el golaveraje perdido con los barceloneses. El éxito llegó en una semana complicada para los jugadores, ya que el técnico Natxo González sufrió un infarto el pasado miércoles por la noche y sigue hospitalizado.
El equipo, que estuvo dirigido este domingo por Jaume Delgado, dedicó la victoria a su entrenador. La alegría también se desbordó por las calles y cientos de hinchas festejaron con orgullo el triunfo de la histórica entidad fundada en 1909.
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