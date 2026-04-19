Fils se corona en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell

Ha tenido que reponerse de un tropiezo en el segundo set cuando parecía tenerlo ya todo hilado, pero finalmente Arthur Fils se ha reencontrado con su mejor versión y se ha coronado campeón de la 73 edición del Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell este domingo en la capital catalana. Fils es ya el segundo tenista francés en conseguir el título tras Thierry Tulasne, campeón en 1985. El francés se ha impuesto a Andrei Rublev en dos sets por 6-2 y 7-6 en 1:41 horas. Con este resultado, el actual 30 del mundo se acercará al top 20 de la ATP y se convertirá en el N.1 francés por delante de Arthur Rinderknech.

"Me siento muy bien. Llevaba demasiado tiempo sin sentirme bien en la pista tras la lesión", reconoció Fils tras el encuentro. "Creo que ha sido el mejor partido de esta semana, pero igualmente fue muy duro mantener la actitud y la mentalidad en todo momento porque me proyecté ganando y eso le permitió romperme en el segundo set. No pasa nada, todavía tengo que trabajar y ganar experiencia en este aspecto, pero tengo margen de mejora", añadió.

Fils y Rublev, que hasta ahora solo se habían enfrentado en el circuito en dos ocasiones -con una victoria para cada uno-, pelearon por primera vez por ganar el ATP 500 barcelonés con mayor fortuna para el francés. Tras un primer set demoledor el que el francés dominó a placer al tenista ruso, el segundo empezó a complicársele cuando lo tenía todo de cara. De inicio, y a pesar de que Rublev, número 15 del mundo, le rompiese el servicio nada más comenzar (2-0), Fils supo darle la vuelta al ganar los siete siguientes juegos para cerrar con un 6-2 la primera manga.

En el segundo set, sin embargo, se le complicaron las cosas a Fils. Iba 2-1 por encima cuando dejó pasar hasta siete pelotas de rotura en el cuarto juego hasta que en el sexto consiguió al fin quebrar el servicio de su rival (4-2). A pesar de perder su saque poco después, con 5-4 al resto se encontró con un 40-0 en el marcador y llegó a malgastar tres bolas de partido que dieron vida a Rublev. El ruso, en ese momento, pareció encontrar la chispa que no tuvo el resto del encuentro y consiguió llevar el juego a un 'tie break' que no pudo terminar ganando tras mostrarse Fils mucho más sólido y dejando el resultado en 7-6 (2).

El tenista francés Arthur Fils en su partido ante el ruso Andrei Rublev, correspondiente a la final del Open Banc de Sabadell. / Alejandro Garcia / EFE

Su mejor versión

Tras meses fuera del circuito, a sus 22 años, Fils parece haberse reencontrado en su mejor juego. El tenista galo estaba mostrando en la capital catalana destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito y que le llevó a ser la 14ª raqueta mundial antes de sufrir una fractura por estrés en la espalda (L5) que le mantuvo cerca de ocho meses fuera de competición.

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En la Pista Central Rafa Nadal del RCT Barcelona-1899, tras haber eliminado el día anterior en semifinales del español Rafa Jódar, Fils consiguió cerrar un torneo casi perfecto desplegando sus potentísimos golpes y demostrando que se encuentra en un gran momento de forma. Con este trofeo, suma a su palmarés el cuarto entorchado de su carrera, el tercero en tierra batida después de los logrados en Lyon (Francia) en 2023 y en Hamburgo (Alemania) en 2024 tras dos años de sequía desde que ganara su último título en Tokio 2024, en pista dura.