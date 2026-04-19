La figura de Messi crea una fuerte expectación en Cornellà: "Esto puede ser histórico"

El dorsal número 10 tiene ahora un nuevo significado para la UE Cornellà. Desde que el pasado jueves se hiciera pública la adquisición del club del Baix Llobregat por parte de Leo Messi, la expectación no ha dejado de crecer. Este domingo, la camiseta del equipo con el nombre del astro argentino y el 10 estampado en la espalda se convertía en una muestra más de la ilusión que ha invadido el estadio municipal del equipo antes del encuentro disputado frente a la FE Grama. Entre las camisetas verdes de los aficionados, ya se podía ver alguna con el número 10. El encuentro, que ha terminado con empate (1-1), ha dejado en la grada una imagen insólita.

“No vamos a negar que hay mucha ilusión”, reconocía Borja. Este domingo ha venido como hace habitualmente con su hijo, de idéntico nombre y jugador del sub9, a ver al primer equipo de la UE Cornellà. “Los chavales se enteraron el jueves en el entrenamiento y al principio pensábamos que era una inocentada”, asegura. “De repente se llenó el campo de periodistas”, rememora el padre del jugador. Sin embargo, toda esta expectación todavía no se ha transformado en ninguna acción en concreto y entre los aficionados de momento hay múltiples suposiciones. “Creemos que quiere potenciar la cantera. Sería una fantástica noticia”, reconoce Borja.

Primer partido en casa

Hasta ahora, las instalaciones del club han sido siempre municipales y para muchos de los presentes este domingo ese sería un buen punto de intervención inicial. Este domingo, la UE Cornellà ha disputado su primer partido desde que se hiciera pública la adquisición del club por parte de Leo Messi con una expectación máxima y las gradas llenas tanto por parte de la afición como de los medios de comunicación.

“Llevo viniendo a ver el Cornellà desde que tengo 4 años y esto puede ser histórico. Esperamos que mejore el club a nivel económico y de infraestructuras. Sería genial que toda la expectación que crea Messi repercutiera en la cantera”, afirma Dani. La compra del club por parte del astro argentino está todavía rodeada de numerosas incógnitas, pero una de ellas y seguramente la principal es cómo repercutirá la nueva propiedad en las categorías inferiores.

Explosión en redes sociales

Dani y su pareja Judit son dos habituales de las gradas del Nou Estadi y afirman que “jamás ha estado tan lleno como hoy en un partido que no tenga una especial trascendencia”. “Esperamos que toda esa gente que ha seguido al club en Instagram venga algún día al campo”, señalan. A primera hora de este domingo, la UE Cornellà tenía ya en su perfil oficial de Instagram 564.000 seguidores, casi 15.000 más que sus vecinos futbolísticos del RCD Espanyol.

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“Esto va a ser una gran oportunidad para la gente de Cornellà, Messi es una marca global que pondrá a este equipo y su afición en el mapa. Esto es una gran noticia para todos los chicos que juegan aquí. Esto atraerá a más chicos y seguramente en mejores condiciones. Esto es solo el inicio del imperio de Messi”, afirma Dimitar Belchev. El exfutbolista búlgaro y ahora streamer movido por la curiosidad de la adquisición ha querido estar presente en este primer encuentro en casa ataviado con la albiceleste de Messi.