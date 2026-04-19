ACTUALIDAD AZULGRANA
Fermín se reincorpora a los entrenamientos del Barça con una máscara
Fermín López se reincorporó a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva con una máscara. El mediapunta andaluz se sumó a sus compañeros con el rostro protegido tras la patada fortuita en la cara que recibió el pasado miércoles en el partido contra el Atlético de Madrid de Champions por parte del portero Musso. El jugador está disponible para el partido de Liga del miércoles ante el Celta.
Fermín, de 22 años, sangró abundantemente por la nariz y la boca después del golpe del cancerbero rojiblanco, pero pudo continuar hasta que Hansi Flick le reemplazo en la segunda parte. En el vestuario del estadio del Atlético los servicios médicos del Barça debieron coserle la herida en medio del dolor que sufría el futbolista.
Cabe recordar que Fermín ya participó en el partido de Champions con un vendaje que le protegía una brecha que se hizo por el golpe con un taco de un compañero en una sesión de entrenamiento previa al partido de ida.
Quien no se ejercitó todavía es Marc Bernal, en fase de recuperación de un esguince de tobillo que sufrió en el último partido de Liga jugado también contra el Atlético de Madrid. Tampoco participaron en la sesión los lesionados Raphinha y Christensen. Sí lo hicieron algún jugador del filial, así como los juveniles Onstein, Nico Marcipar y Adrià Muñoz.
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