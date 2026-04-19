De Duplantis a Alcaraz: los grandes favoritos en los Laureus

Los Premios Laureus vuelven a citar en Madrid a las grandes estrellas del deporte mundial. Una cita marcada en rojo en el calendario que reconoce a los mejores atletas en sus disciplinas y que subraya el carácter transformador del deporte. Carlos Alcaraz o Mondo Duplantis en la categoría masculina, y Aitana Bonmatí o Katie Ledecky, en la femenina, lideran las listas de nominados a un galardón que se entrega este lunes 20 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

La disputada categoría masculina

En 2024, la capital española acogió por primera vez la ceremonia de una distinción que comenzó a otorgarse a comienzos del milenio. Con seis premios cada uno, los tenistas Rafa Nadal y Roger Federer son los que más reconocimientos han recibido en los Laureus. Precisamente, otro tenista como Carlos Alcaraz, ganador de siete Grand Slams, es uno de los favoritos para llevarse la estatuilla en la categoría masculina. En 2023, apenas unas horas después de alzarse con el triunfo en la final del Masters de Madrid, el murciano se llevó el Laureus a deportista revelación.

El sueco Armand Duplantis es el gran icono actual del atletismo / EUROPA PRESS

Alcaraz ya estuvo nominado en la categoría absoluta masculina en 2025, cuando se alzó con el galardón el pertiguista sueco Mondo Duplantis, que vuelve a estar en la terna de favoritos después de superarse a sí mismo en 15 ocasiones. Desde que batió el récord del mundo de salto con pértiga por primera vez en 2020, con un salto de 6,17 metros, ha sido capaz de ir elevando la marca hasta los 6,31 metros que firmó en el Mundial de Upsala, celebrado en marzo de este año.

En la misma categoría de Laureus World Sportsman of the Year Award están nominados Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro; Tadej Pogacar, ganador de cuatro Tours y un Giro, entre otros; además de Jannik Sinner, el gran rival generacional de Alcaraz en su lucha por el número uno del tenis mundial; y Marc Márquez, vigente campeón de MotoGP tras alcanzar su noveno cetro la pasada temporada. Una nómina de ilustres para un premio considerado como el Óscar del deporte, con un impacto global al ser retransmitido en casi 200 países. Siempre bajo el paraguas de la filosofía de Nelson Mandela, padrino de excepción: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”.

Aitana Bonmatí recibió el premio Laureus a Deportista del Año en 2024 / EP

Aitana Bonmatí, a la cabeza de las nominaciones

En la categoría femenina también brillan los nombres propios. El primero, el de Aitana Bonmatí, referente del Barça Femení y ganadora de tres Balones de Oro consecutivos. La azulgrana ya conquistó el Laureus a mejor deportista en 2024, mientras que fue finalista en la pasada edición, donde Simone Biles alcanzó su cuarto galardón después de protagonizar uno de los regresos más notables en la historia del deporte con sus tres oros y una plata en los Juegos Olímpicos de París.

Aitana Bonmatí repite nominación junto a las medallistas de oro del Campeonato Mundial de Atletismo Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin-Levrone y Faith Kipyegon; la campeona del Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka; y Katie Ledecky, ganadora de dos oros en el Campeonato Mundial de Natación de 2025.

El resto de categorías completa un cartel de alcance global que mezcla éxitos colectivos, irrupciones meteóricas y grandes historias de superación. En mejor equipo del año compiten, entre otros, la selección femenina de Inglaterra, el PSG o McLaren en Fórmula 1, mientras que en revelación destacan jóvenes como el futbolista Désiré Doué, el tenista Joao Fonseca o el fenómeno de los dardos Luke Littler.

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El premio al regreso del año reúne relatos de resiliencia como los de Egan Bernal, Yulimar Rojas o Leah Williamson, y en deportes de acción figuran nombres como Kilian Jornet o Chloe Kim. A ello se suma la categoría de deporte adaptado, con referentes como Gabriel Araújo o Catherine Debrunner, y la lista de proyectos Laureus Sport for Good, que pone el foco en iniciativas sociales de impacto global como Fútbol Más o MindLeaps, reforzando la dimensión transformadora que define estos premios.