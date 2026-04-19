¡Ay, ay, ay, que Madrid se va a quedar sin títulos!

Pues sí, parece que sí hay entrenadores que saben cómo meterle mano al Atlético del ‘Cholo’ Simeone. Por ejemplo, un estadounidense, vaya, sí, un estadounidense, Pellegrino Matarazzo, que se vino a San Sebastián a enseñar a más de uno como maniatar al conjunto colchonero, en teoría (solo en teoría, no en la práctica) superior, más poderoso, rico y con mejor plantilla que los donostiarras.

Y es que algo que empieza, ¡ya!, de pronto, nada más sacar de centro, con un golazo de Barrenetxea, a los 13 segundos de partido, en el saque de centro, convirtiéndose en el gol más veloz de una final de Copa (el otro había sido de Tamudo, a los 27 segundos, en la final de 2008), no podía acabar de otra manera que llevándose la Copa quien, no sé si más se la merecía pero, desde luego, el que jamás le apartó la cara a esa posibilidad. El Atlético nunca, nunca, estuvo por delante en el marcador. Nunca, ni siquiera en la tanda de penaltis.

Final de suplentes

No deja de ser curioso que los dos equipos prescindieron para esta final de sus porteros titularísimos, Jan Oblak (Atlético) y Alex Remiro (Real Sociedad), colocando entre los palos a Unai Marrero, un chaval de San Sebastián, de la Real de toda la vida, que acabaría convirtiéndose en el héroe de la noche al detener los dos primeros lanzamientos de la fatídica tanda. Quien sabe con semejante porterazo, igual le venden a Remiro al Barça ¿no?

Si Simeone tenía un plan, como viene pregonando desde hace semanas, parte de ese plan le funcionó, a duras penas, frente al Barça de Hansi Flick, siempre tan esplendido y generoso en sus planteamientos a tumba abierta, pero, de momento, ha fracasado estrepitosamente ante el Atlético. Y veremos si le funciona frente al Arsenal, en las semifinales de la Champions.

La Real conquistó la Copa del Rey en la tanda de penaltis ante el Atlético.Sociedad, en imágenes / EL PERIÓDICO

Es evidente que el plan de Simeone pasaba, pasa, por renunciar descaradamente a LaLiga, pese a tener un auténtico ‘plantillón’; amarrar la Copa del Rey, eliminados Real Madrid y FCBarcelona, y tratar de alcanzar y ganar la Copa de Europa.

Es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, pero el título más fácil que tenían los colchoneros era el que perdieron anoche, la Copa. No olvidemos que las semifinales de la Champions las juegan los líderes de Inglaterra, Francia y Alemania…y el cuarto de LaLiga, el Atlético, que está (de momento) a 22 puntos del líder, el Barça.

Esto tiene pinta, aunque no le guste a José Luis Martínez-Almeida, alcalde (colchonero) de Madrid, que la capital se va a quedar sin títulos esta temporada. Tiene pinta, no sé, huele a que el ‘nadaplete’ del Real Madrid va a extenderse por los alrededores del Metropolitano.

Matarazzo no se volvió loco. Matarazzo sí sabía como maniatar al Atlético de Simeone. Cuando le empataron, desempató y, cuando le apretaron, se defendió con orden. Intuyó que el Atlético acusaría el desgaste al que le obligó el Barça en Champions y que, llegada la tanda de penaltis, los suyos conquistarían el título.

Tal vez la capital debería centrar sus ilusiones en el modesto pero tremendo Rayo, que aspira a ganar la Conference League, primero, eliminando al Racing de Estrasburgo y, luego, ganándole la final al Shakhtar o al Crystal Palace. Pero estamos hablando de Vallecas, no de Madrid.

Y, sí, sí, pese a marcar a los 13 segundos de partido, Matarazzo no se volvió loco. Cuando le empataron, desempató y, cuando le apretaron, se defendió con orden y eficacia. Intuyó que el Atlético acusaría el tremendo desgaste al que le obligó el Barça en Champions y que, llegada la tanda de penaltis, los suyos conquistarían el título con todo merecimiento.

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La Real jugó para ganar. Y ganó la Copa. En el contrato de Matarazzo no pone que tiene que jugar bonito. Esa consigna, esa petición, esa ilusión, no figura en contrato alguno. Ni siquiera en el de Hansi Flick, que ganará LaLiga de calle. Jugando bonito, a ratos, al menos esta temporada.