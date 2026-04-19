Un serio Asisa Joventut vuelve a la senda del triunfo en la Liga Endesa

Un serio Asisa Joventut volvió a la senda del triunfo en la Liga Endesa después de dos derrotas consecutivas tras vencer al Kosner Baskonia por 81-69. Además, al vencer por más de diez puntos de diferencia, el conjunto catalán se llevó el 'basket-average' en un duelo en el que el máximo anotador fue el joven Michael Ruzic con 18 puntos.

El choque comenzó con los dos rivales muy bien en el apartado defensivo, lo que provocó que con cinco minutos de juego cada equipo le costara mucho sudor anotar ocho puntos cada uno.

Con el paso de los minutos, el Asisa Joventut fue mejor en ataque con la entrada a pista de Ricky Rubio hasta poner la primera renta en el luminoso del Olímpic (16-11, min. 8).

Y como en el inicio, la sequía anotadora volvió a Badalona y se llegó al final del primer periodo con un 16-13 marcado por las buenas defensas.

El inicio del segundo cuarto fue similar al final del anterior, aunque el Kosner Baskonia logró ponerse por delante tras una buena penetración de Gytis Radzevicius (16-19, min. 13).

Acelerón de La Penya

Desde entonces, los verdinegros pusieron la sexta marcha en el acelerador con diversas buenas conexiones entre Ricky Rubio y Michael Ruzic que provocaron el tiempo muerto rápido de Paolo Galbiati (32-21, min. 17).

Los baskonistas hicieron el amago de recortar la desventaja con un pequeño parcial, pero un buen tramo final de los locales con un acertado Cameron Hunt dejaron el resultado de 38-29 al tiempo de descanso.

En la reanudación, el Asisa Joventut volvió a sus mejores minutos de la mano de Ruzic, que siguió con sus buenas sensaciones, para mantener la ventaja local pese a la mejoría de los vascos (42-35, min. 24).

Como era de esperar, el Kosner Baskonia siguió con su mejoría progresiva, y aquí fue clave la irrupción en pista de Trent Forrest, que anteriormente no estuvo muy acertado (45-42, min. 26).

Y si alguien faltaba por sumar en los visitantes ese fue Timothé Luwawu-Cabarrot, que en un abrir y cerrar de ojos anotó sus nueve primeros puntos y dejó a los suyos con un 52-53 al final del tercer cuarto.

En el inicio del último periodo el Asisa Joventut se sobrepuso al mal final de tercer cuarto, con un gran Jabari Parker en el poste bajo, y de nuevo volvieron a ponerse por delante (61-57, min. 33).

Los catalanes encontraron otra vez su mejor versión, con muy buenas defensas y unos mejores ataques comandados por Hunt, y la ventaja de los de Dani Miret se disparó hasta la máxima (74-63, min. 36).

En los últimos minutos, los badaloneses supieron aguantar la ventaja con un intratable Ruzic y el Asisa Joventut venció por 81-69 al Kosner Baskonia para sumar la victoria número 17 de la temporada en Liga Endesa.

Ficha técnica:

Asisa Joventut (16+22+14+29): Hakanson (3), Hunt (12), Kraag (4), Parker (16), Ruzic (18) -cinco inicial-; Drell (-), Rubio (14), Vives (-), Allen (2) y Hanga (12).

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Kosner Baskonia (13+16+24+16): Villar (6), Forrest (12), Edwards (2), Kurucs (1), Radzevicius (5) -cinco inicial-; Diakite (8), Simmons (13), Omoruyi (3), Luwawu-Cabarrot (12), Spagnolo (-) y Frisch (7).