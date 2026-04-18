Pierre Oriola lleva el peso de la victoria del Baxi Manresa en pista del Surne Bilbao

El Surne Bilbao cayó derrotado por 80-84 frente al BAXI Manresa en Miribilla y pierde el paso en la carrera por el 'playoff' en vísperas de viajar a Grecia para disputar el miércoles la ida de la final de la Copa FIBA Europa frente al PAOK de Salónica.

La cita europea del Palataki despistó en exceso al equipo de Jaume Ponsarnau, que, con la sensible baja de Darrun Hilliard, se vio superado por un Manresa más sólido y constante que tuvo en Pierre Oriola (15 puntos y 21 de valoración) y el exjugador del Bilbao Basket Alex Reyes (15 y 18) a sus hombres más destacados.

Brooks (15 y 18) y Ubal (14 y 14), otro jugador con pasado en Miribilla, redondearon el buen trabajo colectivo de los de Diego Ocampo para darle al equipo catalán su segunda victoria en 18 visitas a Bilbao.

Por su parte, el noruego Harald Frey (20 y 22) firmó los mejores números de un gris Surne Bilbao que no tuvo suficiente con la aportación de Pantzar (12 puntos y 7 rebotes), Petrasek (12 y 6) y Hlinason (10 y 5).

Un Manresa firme

Comenzó el partido muy trabado. Al Surne Bilbao le costó conectarse en un primer cuarto controlado por los visitantes. Un parcial de 0-7 en el tramo final abrió la primera brecha seria (11-18) suturada con un par de 2+1 de Hlinason y Pantzar.

La espesura local se disipó en un inicio del segundo cuarto en el que llovieron los triples. Jaworski y Frey encontraron la respuesta de un extraordinario Oriola hasta que Petrasek puso por delante a los de Ponsarnau por primera vez (29-28, m.13).

Ocampo pidió un tiempo muerto que cortó la sangría y dio paso a un parcial de 2-9 que les devolvió el mando a la visitantes (31-32) antes de un intercambio de golpes con el que se llegó al descanso (36-39) con un Manresa más firme.

En el tercer parcial, el Surne Bilbao se agarró al triple para volver a ponerse por delante y disfrutar de la última ventaja con el 56-55 (m.28).

No obstante, a los de Ponsarnau se les vio incómodos en la pista y a pesar de intentarlo fueron siempre a remolque de un Manresa firme en defensa para alcanzar una renta máxima de +8 (63-71) a seis minutos del final.

No bajaron los brazos los 'hombres de negro' y un triple de un casi desaparecido Jaworski a 45 segundos apretó el marcador al máximo (80-81). Frey falló un tiro para dar la vuelta al partido y Jaworski a once segundos erró un último lanzamiento antes de los dos tiros libres finales de Brooks que cerraron el partido.

Ficha técnica:

Surne Bilbao (17+19+21+23): Pantzar (12), Jaworski (8), Lazarevic (2), Petrasek (12), Hlinason (10) -quinteto inicial- Normantas (3), Frey (20), Krampelj (5), Bagayoko (3), Sylla (-) y Font (5).

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BAXI Manresa (19+20+22+23): Duke Jr. (6), Brooks (15), Reyes (15), Knudsen (4), Akobundu (2) -quinteto inicial- Bassas (-), Ubal (14), Steinbergs (3), Olinde (10), Paulicap (-), Oriola (15) y Dani Pérez (-).