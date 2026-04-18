Marc Barceló, campeón del mundo de Rápidas sub-10 en ajedrez
El catalán sumó 9,5 puntos de 11 posibles mostrando un gran dominio en su categoría en el Mundial en Serbia
Marc Barceló, el joven ajedrecista catalán se ha proclamado campeón del mundo de rápidas sub-10 en Serbia, encadenando otro entorchado al que sumaba anteriormente, ya que hace un año se proclamó campeón sub-9 en diciembre de 2025 en en el Mundial celebrado en Antalya (Turquía). Barceló sumó 9,5 untos de 11 posibles, lo que demuestra su dominio sobre el resto de adversarios en el tablero.
Barceló ha concluido campeón de su categoría tras tres días en los se han disputado 11 rondas de juego. Así concluye la primera parte del programa de seis días del Campeonato Mundial FIDE de Jóvenes y Cadetes Rápidas y Relámpago. Un total de 432 jugadores de 40 federaciones nacionales participaron, con 72 participantes de 11 federaciones nacionales que obtuvieron medallas. Los jugadores de Kazajistán demostraron ser los más exitosos, asegurando cinco oros, cuatro platas y dos bronces, seguidos por representantes de Rusia con dos oros, cuatro platas y cuatro bronces.
A los siete años, en el verano de 2024, comenzó a jugar a ajedrez con su padre, Javier, nacido en Zaragoza y que se dedica a la industria informática. Le enseñó a mover las piezas. En su familia no había tradición. Tampoco en la de su esposa, Olena, ucraniana nacida en Kiev, especializada en análisis de datos y que llegó a España hace 15 años. Olena admite no saber jugar. Ambos miran a Marc con una mezcla de orgullo y protección. Su hijo es uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez –en diciembre se proclamó campeón mundial de ajedrez relámpago y subcampeón en rápidas–, con registros que, a sus nueve años, ni siquiera habían alcanzado leyendas como Magnus Carlsen o Gary Kasparov.
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
- Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
- Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
- Messi proyecta construir tres casas para sus hijos en Castelldefels
- Pere Puig recibe la eutanasia y se convierte en el segundo paciente psiquiátrico de Catalunya en acceder a la muerte digna en un mes
- La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
- El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres