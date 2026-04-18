Marc Barceló, campeón del mundo de Rápidas sub-10 en ajedrez

Marc Barceló, el joven ajedrecista catalán se ha proclamado campeón del mundo de rápidas sub-10 en Serbia, encadenando otro entorchado al que sumaba anteriormente, ya que hace un año se proclamó campeón sub-9 en diciembre de 2025 en en el Mundial celebrado en Antalya (Turquía). Barceló sumó 9,5 untos de 11 posibles, lo que demuestra su dominio sobre el resto de adversarios en el tablero.

Barceló ha concluido campeón de su categoría tras tres días en los se han disputado 11 rondas de juego. Así concluye la primera parte del programa de seis días del Campeonato Mundial FIDE de Jóvenes y Cadetes Rápidas y Relámpago. Un total de 432 jugadores de 40 federaciones nacionales participaron, con 72 participantes de 11 federaciones nacionales que obtuvieron medallas. Los jugadores de Kazajistán demostraron ser los más exitosos, asegurando cinco oros, cuatro platas y dos bronces, seguidos por representantes de Rusia con dos oros, cuatro platas y cuatro bronces.

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A los siete años, en el verano de 2024, comenzó a jugar a ajedrez con su padre, Javier, nacido en Zaragoza y que se dedica a la industria informática. Le enseñó a mover las piezas. En su familia no había tradición. Tampoco en la de su esposa, Olena, ucraniana nacida en Kiev, especializada en análisis de datos y que llegó a España hace 15 años. Olena admite no saber jugar. Ambos miran a Marc con una mezcla de orgullo y protección. Su hijo es uno de los mayores talentos precoces que ha dado la historia del ajedrez –en diciembre se proclamó campeón mundial de ajedrez relámpago y subcampeón en rápidas–, con registros que, a sus nueve años, ni siquiera habían alcanzado leyendas como Magnus Carlsen o Gary Kasparov.