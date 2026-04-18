Fils pone fin a la aventura de Jódar en Barcelona

Seguramente lleva días soñando con ello, pero finalmente Rafael Jódar no jugará en la capital catalana su primera final en un ATP 500 tras caer ante el francés Arthur Fils en tres sets por 3-6, 6-3, 6-2. A sus 19 años y en su primera temporada en el circuito profesional, el madrileño estaba exhibiendo un gran nivel tenístico en su primer torneo en territorio nacional, el Barcelona Open Banc Sabadell, al que llegó tras recibir una invitación de la organización después de estrenar su palmarés en el ATP 250 de Marrakech. Tras su paso por Catalunya, el madrileño ha escalado hasta el puesto 42 del ránking mientras que Fils se medirá este domingo con Andrey Rublev en la gran final.

"Antes de entrar a pista me ha dicho mi padre que tenía que disfrutar del partido. Era la prioridad de hoy y lo he hecho al máximo. Con eso es con lo que me quedo", ha resumido Rafa en la rueda de prensa posterior al juego. "ha sido un partido igualado que se ha decidido por pequeños detalles, y me quedo con el hecho de que he plantado cara a un muy buen jugador con el nivel necesario. Eso me da fuerza para seguir trabajando en mejorar", ha comentado el madrileño.

Rafa Jódar disputando un punto en el encuentro frente a Cameron Norris en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell. / Jordi Cotrina

Tras fulminar el viernes al británico Cameron Norrie (24), por 6-3 y 6-2, en una hora y nueve minutos de partido, este sábado se midió en un duelo inédito con Fils, quien a sus 22 años está mostrando, en la capital catalana, destellos del jugador que deslumbró en su irrupción en el circuito y que le llevó a ser la 14ª raqueta mundial antes de sufrir una fractura por estrés en la espalda que le ha mantenido cerca de ocho meses fuera de competición. A pesar de la derrota, el primer set fue una gran demostración de Jódar aunque no fue hasta el 3-3 cuando el madrileño despegó para cerrar con victoria la primera manga. Hasta entonces, la igualdad había sido máxima con el madrileño sumando el primer juego y Fils incluso dejándolo en blanco en el 2-2.

En la pista central del Real Club de Tenis Barcelona - 1899, Jódar movía de lado a lado a Fils y este, con algo menos de acierto que en los encuentros anteriores, resolvía muy dignamente sin dejar de dar guerra al madrileño. Sin embargo, fue tras ese 3-3, cuando Jódar enlazó dos dobles faltas seguidas entrando en un pequeño bucle de negatividad. El partido empezaba a complicársele a la esperanza española del torneo tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz, pero la grada no dudó en arroparle y animarle hasta que terminó reponiéndose, salvando cuatro bolas de break y sumando un valiosísimo juego que le permitió dejar atrás la negatividad para cerrar el set por 6-3.

La mejor versión de Fils

Ya en el segundo set, la igualdad volvió a la pista. Arthur Fils pareció recentrarse tras desaparecer en el final del primer set y volvió a vivirse una situación idéntica a la del primero con un 3-3 en el marcador, aunque en este caso con una ligera ventaja del jugador galo. A pesar de la derrota, en los seis primeros juegos, Jódar contó con una potente arma en su servicio que le permitió incluso cerrar el cuarto juego con un 'ace' a 230 km/h.

El español Rafael Jódar se enfrenta al francés Arthur Fils en las semifinales del Open Banc de Sabadell. / EFE

En esta ocasión, fue Fils quien consiguió ponerse por delante en el marcador, cerrarlo con un resultado idéntico de 6-3 y darle la vuelta a un partido que terminó yéndose a las tres mangas tras desperdiciar el galo una primera bola de set en la red y salvar dos roturas de servicio en un último juego que se hizo interminable y mantuvo en vilo a toda la grada de la pista Rafa Nadal.

El desenlace más temido

El último set, el que debía decantar la balanza de forma definitiva empezó con un primer juego en blanco con el potente saque de Jódar y un juego valiente del joven de 19 años, más concentrado y solemne que en los partidos previos pero visiblemente cansado. Rafa, empezaba a llegar más justo a los intercambios y devolvía con algo menos de intensidad los golpes de un Fils cada vez más impecable.

Por primera vez en el torneo, Rafa parecía cabizbajo en la pista al ponerse 1-2 por debajo. El madrileño no estaba consiguiendo hacer daño con sus golpes en esta tercera manga y ni siquiera el saque le valió para darle la vuelta, ya que Fils le rompió el servicio. De ahí, la caída ya fue inevitable y el desencanto en la grada empezaba a crecer ante la visión de un Fils cada vez más consolidado que terminó cerrando el set que le dio la victoria por 6-2.

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En la semifinal que se jugó previamente, Andrey Rublev remontó el partido ante Ahmed Medjedovic (3-6, 6-2, 6-2) y jugará por el título en Barcelona este domingo a las 16 horas contra Arthur Fils.