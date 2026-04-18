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El Coventry City de Frank Lampard vuelve a la Premier después de una dura travesía de 25 años

Coventry City celebra su ascenso a la Premier

Coventry City celebra su ascenso a la Premier / Richard Sellers/PA Wire/dpa

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El Coventry City logró este viernes su ascenso matemático a la Premier League después del empate (1-1) contra el Blackburn en la jornada 43 de la Championship, la segunda división inglesa.

Después de 25 años, el Coventry vuelve a la elite, periodo en el que sufrió sanciones y descenso a la League One en 2012 y en 2017 llegó a bajar a la cuarta división del fútbol inglés.

La compra del club, obligado a compartir campo con Northampton y Birmingham, por parte de Doug King en 2023 empezó a cambiar los ánimos en la grada y en el césped, en busca del ascenso. El magnate adquirió el CBS Arena, un estadio propio, que ha transformado las expectativas.

Hasta llegar aquí la vida del Coventry ha sido tortuosa desde que abandonaron Highfield Road en 2005. Durante todo este periodo ha jugado en cuatro estadios, han tenido tres propietarios y numerosas protestas.

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El liderazgo de Frank Lampard durante los últimos dos años dio sus frutos con al ascenso a la Premier matemático este viernes, con tres jornadas para terminar el campeonato, gracias al 1-1 de Bobby Thomas en el minuto 84 en Blackburn.

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