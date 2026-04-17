Unai Emery, el dueño de la Europa League que busca romper una sequía de tres décadas

El idilio de Unai Emery con la Europa League continuará una temporada más. El entrenador del Aston Villa se ha vuelto a plantar en semifinales tras derrotar al Bologna por 7-1 en el global de la eliminatoria. Será la séptima vez que el técnico vasco dispute esta fase de la competición, habiendo llegado a la final en hasta cinco ocasiones. Ganó tres seguidas con el Sevilla entre 2014 y 2016 antes de perder como técnico del Arsenal en 2019, pero ahora vuelve a estar muy cerca de conquistar su quinta, lo que supondría seguir aumentando un récord que ya rompió con su cuarto trofeo cuando derrotó al Manchester United en la final de 2021 para darle el primer título de su historia al Villarreal.

Los jugadores del Villarreal celebran con Unai Emery, 2021. / Maja Hitij / POOL / EFE

En semifinales se medirá al Nottingham Forest, un duelo inglés con mucha historia europea. Si bien los dos equipos ostentan un pedigrí internacional similar y al alcance de pocos clubes, llegarán a la cita en posiciones opuestas de la clasificación en la Premier League. El Forest, ganador de dos Copas de Europa en 1979 y 1980, es 16º a tan solo tres puntos del descenso. El Villa, campeón de una Copa de Europa en 1982, es cuarto con siete puntos de margen para clasificarse a la Champions la temporada que viene, a falta de seis jornadas por disputarse. Mientras que el conjunto de Birmingham participó en la máxima competición europea hace apenas dos años, los de Nuno Espirito Santo no lo hacen desde 1981. La única esperanza que les queda es ganar la Europa League.

Romper la sequía

El contraste en rendimiento entre Premier y Europa League está siendo abismal, pues el Villa solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en liga, además de perder un amistoso frente al Elche durante el parón internacional. Cayó en la FA Cup frente al Newcastle y ahora le queda su torneo fetiche para restaurar la gloria en un club que lleva sin levantar un trofeo desde 1996. Tres décadas han pasado desde que el Villa ganara esa Copa de la Liga, una competición de la que fue apeado a las primeras de cambio por el Brentford esta temporada. Aunque Emery no rompa la sequía, su etapa con el conjunto inglés está siendo un éxito, pues ha devuelto a un club histórico a donde pertenece. Hace justo diez años el Villa descendió a la Championship, y no regresaron hasta 2019.

Jack Grealish en la temporada 2019-20 con el Aston Villa. / PETER POWELL / AFP

No fue Emery quien ascendió al Villa, pero sí quien lo ha asentado en la élite del fútbol. Desde que disputara su primera semifinal de UEL con el Valencia en 2012, el genio de Hondarribia ha dedicado su carrera a levantar clubes en decadencia. En 2012 vio como por su camino se interponía el Atlético de Madrid, que saldría campeón en su primera temporada con el Cholo al mando, pero siguió intentándolo hasta coronarse como el rey de la competición. Diez años más tarde de esa primera semifinal con el conjunto che substituyó a Steven Gerrard en el Villa, y desde entonces no ha parado de ascender a los villains.

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Steven Gerrard y Pep Guardiola en 2022. / ANDREW YATES / EFE

Además de aportar su propia experiencia en su llegada a Inglaterra, también incorporó a Monchi en la directiva, con quien coincidió durante el periodo glorioso del Sevilla. En su primera temporada clasificó al equipo para Conference League, y después de caer estrepitosamente frente al Olympiacos por 6-2 en el global, clasificó al Villa a la Champions por primera vez desde 1982. Tras firmar una octava posición en la fase liga con una gran victoria frente al Bayern Munich, fueron eliminados por el PSG en cuartos, el equipo que Emery dirigió entre 2016 y 2018. Ahora Emery busca romper una sequía de tres décadas del Villa y certificar su status como dueño de la Europa League, o más bien dicho, Unai Emery League.