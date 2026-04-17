El fenómeno Rafa Jódar arrasa en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell

En los pasillos del Real Club de Tenis de Barcelona-1899 se coreaban desde el primer día dos nombres con especial intensidad. El de Carlos Alcaraz no pilló a nadie por sorpresa, pero el de Rafa Jódar, que debuta este año en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell, sí que ha sido una verdadera revelación. El pasado año figuraba el 900 del ránking mundial, pero su victoria reciente en su primer torneo ATP Tour sobre tierra, en Marrakech, le ha aupado hasta el puesto 55 y este viernes, se ha clasificado para disputar las semifinales del torneo barcelonés tras ganar por 6-3/6-2 al británico Cameron Norrie.

El más que raído cántico de "¡Vamos, Rafa!", que parecía haberse extinguido con la jubilación tenística de Rafa Nadal, ha vuelto a convertirse en el eslógan oficial de la pista central, pero en esta ocasión bajo un nuevo apellido, el de Jódar. Es la nueva sensación, dentro y fuera de la pista y ha aterrizado con fuerza en su primera temporada como profesional contando, entre otras bendiciones, con el cariño de la afición y el respaldo de los compañeros. A sus 19 años, y tras haber disputado la temporada pasada torneos ATP Challenger e ITF, ha debutado este año como profesional en España en la 73ª edición del trofeo que se celebra en la capital catalana hasta el domingo.

Rafa Jódar disputando un punto en el encuentro frente a Cameron Norris en el Trofeo Barcelona Open Banc Sabadell. / Jordi Cotrina

La nueva estrella

El tenista madrileño además, ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz en el trofeo y según ha confirmado hace unas horas, también en el Open de Madrid, ha sustituido al murciano en el horario estelar de juego y las programaciones televisivas. En su primer torneo en territorio nacional ha batido ya, con una gran expectación, a Jaume Munar, Camilo Ugo Carabello y Cameron Norrie y el sábado deberá superar al francés Arthur Fils si quiere disputar por primera vez la final de un ATP 500.

Rafa logró resolver un primer set extraño en el que hubo hasta cinco roturas -tres suyas por dos de Norrie- para llevárselo por 6-3, con paciencia, minimizando errores y ofreciendo su mejor versión al servicio en los momentos clave. Igualmente, mantuvo también la calma en la segunda manga. Esperó su momento en el intercambio para romper al británico en el quinto juego y, por fin, consiguió su más preciada victoria. Jódar, que consiguió su pase para jugar este torneo a través de una 'wild card' de la organización, se presenta ahora como uno de los máximos atractivos españoles del trofeo tras la retirada de Alcaraz por lesión, del cual el joven Rafa ya se ha ganado el respeto.

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En la primera rueda de prensa que ofreció el tenista número dos del mundo en Barcelona, Alcaraz tuvo unas palabras de cariño para el joven madrileño. "Para mí es un grandísimo jugador. Ha entrado en el Tour muy rápido. Ya pude entrenar con él en la Copa Davis y este año en Australia jugué un set de entrenamiento. Lo que ha conseguido desde entonces ha sido impresionante", destacó. "Me alegro muchísimo por él porque es un chico excepcional, con unos valores increíbles y muy tranquilo fuera de pista. Siempre que hace buenos resultados intento felicitarle. Además, tener jugadores jóvenes de su edad irrumpiendo también le ayuda, se van a empujar mutuamente para seguir mejorando. Tiene un gran futuro", concluyó el máximo exponente del tenis español en estos momentos.