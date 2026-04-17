El Athletic lamenta su fallecimiento
Muere a los 52 años Elsa Landabaso, mujer de Julen Guerrero
El club vasco ha comunicado la noticia en sus redes sociales
Jordi Delgado
El Athletic Club ha emitido un comunicado este jueves en el que lamenta la muerte de la mujer del exfutbolista Julen Guerrero.
"El Athletic Club y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen Guerrero", dice el club en una publicación en redes socuales en la que aparece el exfutbolista con la camiseta del Athletic durante un homenaje. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego (Descanse en paz)".
Múltiples aficionados del club león han mostrado su apoyo al actual directivo de la Federación Vizcaína de Fútbol y le han mandado mensajes de ánimo.
"Trasladamos nuestro cariño y condolencias a toda su familia y a sus amistades en estos momentos tan duros y difíciles", ha escrito el organismo tras conocerse la noticia.
Julen y Elsa se casaron hace 26 años en la intimidad en la localidad de Derio. Fruto de su matrimonio, han tenido dos hijos: Karla, de 25 años, y Julen Jon, de 22.
El pequeño ha heredado el talento por el fútbol de su padre. Tras pasar por las canteras de Alavés o Real Madrid, actualmente juega en el Getafe B de Segunda Federación.
El club madrileño también ha compartidos us condolencias: "El Getafe CF expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados. Descanse en paz".
"La familia azulona está con vosotros en estos difíciles momentos y se une a vuestro dolor", añade el club.
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