Jon Rahm asegura que no le ha dado tiempo a estar "preocupado" por el futuro del LIV Golf

Jon Rahm, uno de los grandes nombres que juegan en el LIV Golf, aseguró que "como ha sido todo tan rápido" apenas le ha dado tiempo para estar "preocupado" ante las informaciones de que los patrocinadores del circuito saudí podrían estar a punto de retirar la financiación.

Este evento, lanzada en 2022 y que provocó una escisión en este deporte al posicionarse como rival del PGA Tour y del DP World Tour, circuitos que procedieron a sancionar a todos aquellos que decidiesen jugar en él, tiene incertidumbre sobre su futuro después que hayan aumentado los rumores de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), su principal apoyo financiero, está a punto de poner fin a su respaldo, que, según se informa, se acerca a los 5.000 millones de dólares desde su lanzamiento.

Jon Rahm, en Augusta. / ANDREW REDINGTON / Getty Images via AFP

"Hasta que los responsables me dijesen si los rumores eran ciertos o no, no tenía sentido que pensara en ello ni que perdiera el tiempo pensando en ello", afirmó Rahm tras concluir su primera ronda en la cita del LIV que se está disputando en Ciudad de México. "No estábamos aquí, sabíamos que íbamos a jugar, así que la idea era prepararnos para el torneo y nada más", añadió en declaraciones recogidas por la web de 'Sky Sports'.

Muy rápido

El de Barrika apuntó que "como todo ha salido a la luz de repente y tan rápido", no le dio tiempo a preocuparse "demasiado". "Normalmente, antes de que salgan los rumores, sabemos algo y siempre hay alguien en la liga que sabe algo. Fue tan rápido que realmente no me preocupé por ello", zanjó.

El diario 'The Telegraph' ha informado de que se ha comunicado a los jugadores y al personal que la financiación del PIF solo está garantizada hasta el final de la temporada actual, y que se necesitaría inversión externa para continuar más allá de esa fecha.

Noticias relacionadas

De todos modos, el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, se mostró optimista sobre el futuro de la liga. "Si mantenemos la trayectoria actual y el crecimiento de los ingresos, este va a ser un negocio realmente bueno durante mucho tiempo", advirtió en una entrevista este jueves, día en el que se anunció también que el PIF había vendido una participación del 70 por ciento en el Al Hilal, uno de los cuatro clubes de la Liga Profesional Saudí de los que es propietario.