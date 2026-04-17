El Fenerbahçe deja al Spar Girona fuera de la final de la Euroliga (76-59)

El partido más importante de la historia del Spar Girona tampoco fue el de este viernes. Está programado para el domingo a las 17.30 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. En juego estará el mérito de ser el tercer mejor equipo de Europa, después de que este viernes poco se pudiera hacer contra el poderoso Fenerbahçe (76-59).

Con las gerundenses llenas de bajas (Canella, Carter) y problemas físicos, lo intentaron hasta el final pero no pudieron responder al físico y a las estrellas turcas, que solo tuvieron problemas en el primer cuarto. Quién sabe qué habría pasado con la plantilla completa y sin la permisividad arbitral. Lo que está claro es que el Girona aún no ha dicho su última palabra en la Final Six y, pese a la derrota de la semifinal, la opción de colgarse una medalla representa un premio muy estimulante.

Roberto Íñiguez había señalado el jueves en la previa del partido a Emma Meesseman como la figura clave de este Fenerbahçe que parece una selección mundial, “mejor que algunos equipos de la WNBA”, como apuntaba también el director deportivo, Pere Puig. Y la belga, efectivamente, tuvo un papel determinante en el partido y en la victoria de las turcas. El 14-0 que infligió el Fenerbahçe al Spar Girona al inicio del segundo cuarto (del 12-17 al 26-17 en poco más de cinco minutos) tuvo a Meesseman como gran protagonista, con un Uni que tardó seis minutos en anotar.

Holm rompe un 14-0 en contra

La falta de acierto en el triple y alguna pérdida de balón, junto con la mejora del rival tras un primer cuarto donde el plan de partido de Íñiguez había salido de maravilla, dieron la vuelta al marcador. Un triple de Holm ha roto la inercia y, viendo cómo iban las cosas, los diez puntos de diferencia al descanso podían parecer un mal menor (37-27). Apuntamos aquí también el criterio arbitral, nunca favorable en la duda.

Klara Holm trata de penetrar entre dos jugadoras del Fenerbahçe, este viernes en Zaragoza. / FIBA / DDG

Y eso que el partido había empezado muy bien. Con el Spar presionando en defensa y controlando claramente el rebote (5-10 al final del primer cuarto). Con el Fenerbahçe bastante desacertado y, en cambio, con las gerundenses sabiendo muy bien a qué querían jugar. Tras el empate a 12 gracias a un triple de Bibby, el Girona abrió un parcial de 0-9 que le permitió cerrar el primer cuarto dominando por cinco (12-17) y, más allá de eso, si se quiere, anecdótico a esas alturas, lo importante era la concentración y la conciencia en el plan de partido del equipo.

Se amplía la diferencia

Una canasta de Coulibaly y un 2+1 de Holm redujeron la diferencia al inicio del tercero (37-32), pero el rival devolvió rápidamente el parcial (42-32), roto por un triple de Bibby (42-35). Las gerundenses se colocaron a seis en una acción de Bibby (44-38), respondida por un triple de Uzun (47-38). El Uni lo intentaba de todas las maneras, pero sufría muchísimo para sumar cada punto. En cambio, el Fenerbahçe había sobrevivido a la reacción del Girona y, solo con eso, a 2:40 dominaba por 14 (52-38) tras dos tiros libres de Williams. Una canasta de Guerrero cerró el cuarto (54-40).

Bibby abrió el último parcial con un triple que encendió el pabellón (la afición gerundense no dejó de hacerse notar y Zaragoza se volcó con el Uni), respondido enseguida por Williams, también de tres. La resistencia gerundense ya no dio para mucho más. El desacierto en el tiro continuaba y, con una canasta de Williams, el Fenerbahçe ya dominaba 62-45. A 7:16 del final, Íñiguez pidió tiempo muerto tras otro triple del rival, que iba sumando jugadoras en ataque (Uzun, Rupert, Williams). Dos tiros libres de Cakir ampliaban ya la diferencia al +20 (70-50). Y un triple de Guerrero, una canasta de Holm —una de las destacadas del Uni— y dos tiros libres de Ainhoa López reducían la distancia (70-57) con aún 3:45 por jugar.

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Marc Gasol, junto a Garbajosa, presencian el partido de este viernes en Zaragoza. / FIBA / DDG

Íñiguez acabó el partido con Badosa y Berta Ribas en pista, un premio al trabajo realizado durante una temporada especialmente dura en el día a día y en los partidos por las lesiones. El Fenerbahçe ya no quiso jugar los últimos veinte segundos y el encuentro se cerró con un 76-59 favorable al equipo turco, que lo lleva a la final y lo mantiene como gran favorito al título. Se ha perdido esta batalla. Vendrán muchas más.