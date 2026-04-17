¿Cómo es la camiseta de la UE Cornellà de Leo Messi?

Es la gran noticia en lo que va de año, del siglo si le preguntan a la UE Cornellà. El club catalán ha sido adquirido por Leo Messi, una compra sorprendente al igual que ilusionante para el club y sus aficionados. Famoso por su cantera, el primer equipo de la entidad catalana milita actualmente en Tercera Federación. Aunque todavía se desconocen los objetivos de la leyenda del Barça a largo plazo, es de esperar que se mantengan inalteradas las señas de identidad del club. Su indistinguible color verde que tiñe la primera equipación es tan característico como innegociable en el caso de que se planteen hacer cambios de cara a potenciar su visibilidad en el futuro.

El simple nombre de Messi es suficiente para atraer a marcas de ropa de alta gama, que podrían sustituir a Joma, el actual proveedor de ropa desde que substituyó a Patrick en 2024. Lo que se intuye altamente improbable es que cambien los colores corporativos que llevan siendo vigentes desde antes de 1951. La UE Cornellà se fundó oficialmente ese año a partir de la fusión entre cuatro equipos de la ciudad del Baix Llobregat: el CF Cornellà, la Acadèmia Junyent, el Atlético Padró y la Escuela Sant Miquel. Sin embargo, sus orígenes se remontan al 1923 bajo el nombre de FC Cables Eléctricos, época en la que ya vestían con camiseta verde y pantalón blanco.

Precios

La primera equipación actual del Cornellà mantiene el verde intenso en la parte superior, así como en el pantalón y las medias, con detalles en blanco en el cuello y en las mangas. La segunda equipación es negra con los mismos detalles, aunque también han vestido de blanco en otras temporadas. Ambas están disponibles para comprar a través de la web por 40 euros, además de la bufanda por 12 euros, la bandera por 10 euros y el pin con el escudo del club por 3 euros. No sería de extrañar que en el futuro suban los precios, pues cabe recordar que Messi tiene un contrato vitalicio con Adidas además de su propia marca.