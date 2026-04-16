Saltan chispas entre Vinícius y Bellingham: "Calla la boca"

El Real Madrid se despidió de la Champions en el Allianz Arena tras caer ante el Bayern de Múnich por 4-3 (6-4 en el global), en una noche marcada por el intercambio de golpes y la tensión constante sobre el césped del estadio alemán, en este caso, también entre compañeros.

Con la eliminatoria completamente abierta en el minuto 82, cuando el marcador reflejaba un 2-3 que igualaba el cruce, llegó una de las acciones que pudo cambiarlo todo a favor del conjunto madridista.

Un error en el control de Dayot Upamecano dejó a Vinícius Jr. en una posición clara para encarar portería de Neuer. El brasileño avanzó con el balón, pero acabó muy escorado, sin detectar la llegada franca de Jude Bellingham desde segunda línea al corazón del área.

La reacción del inglés fue inmediata: aspavientos, brazos al aire y recriminación evidente por no recibir el pase de la muerte. Vinícius, lejos de ignorarlo, se giró visiblemente molesto y respondió con dureza a su compañero: "¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca, caralho". Una escena de tensión impropia de un equipo que se estaba jugando el pase a semifinales.

Lejos de calmarse, el Madrid se descompuso. Apenas cuatro minutos después, Eduardo Camavinga vio la segunda amarilla por una acción surrealista y de muy poca vista del francés, que dejó a su equipo con diez en el tramo decisivo por querer retrasar el saque del Bayern. El golpe fue definitivo.

En el 89’, Luis Díaz firmó el 3-3 que volvía a poner por delante al conjunto alemán en la eliminatoria, aprovechando la fragilidad defensiva blanca. Ya en el descuento, Michael Olise sentenció con el 4-3 definitivo, certificando la eliminación blanca.

Noticias relacionadas

Al finalizar el partido, eso sí, la tensión entre ambos futbolistas desapareció para ir al unísono a liderar la protesta conta Slavko Vinčić por la expulsión de Camavinga en los últimos minutos de partido.