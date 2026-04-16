Pesic se jubila en el Palau después de 44 años como entrenador: "El Barça debe rejuvenecer su plantilla"

Svetislav Pesic (Novi Sad, Serbia, 1949) se puso por primera vez el traje (o el chándal) de entrenador a principios de los años 80. Fue en el Bosna Sarajevo, recién retirado como jugador. Había estudiado Económicas y ya tenía un trabajo en ‘business’. Pero varios compañeros le insistieron en que asumiera la batuta del banquillo. El equipo había acumulado 11 derrotas consecutivas en la liga de Yugoslavia y él, pese a carecer de conocimientos sobre cómo dirigir un entrenamiento o hablar a un vestuario, tuvo "un momento de debilidad, me bajé los pantalones", dijo con gracia un día, y aceptó.

Ese fue el principio, hace 44 años, de una carrera repleta de títulos que este viernes, en el Palau Blaugrana, empieza a clausurarse. Al frente del Bayern de Múnich dirigirá su último partido europeo como entrenador. Le quedarán algunas citas en competición doméstica. Nada más. A punto de cumplir 77 años, Pesic ha decidido enfundar la pizarra. Esta vez, dice, va en serio. Y eso que aún se le ve vital, entusiasta y socarrón, como demostró en un encuentro con periodistas para recordar su trayectoria.

Pesic, en una etapa como entrenador del Barça. / OMER MESSINGER

Pesic se despedirá del gran plató de la Euroliga ante Xavi Pascual. Cara a cara, los dos entrenadores que han conquistado el máximo galardón europeo para el Barça. Antes del partido, el club le rendirá un homenaje en el Palau. Y a partir de ahí lo amistoso quedará relegado, sobre todo para los azulgranas, que se juegan en esta última jornada de la fase regular continuar en la competición. El Bayern ya está despojado de cualquier opción.

Carácter duro

"El Barcelona siempre estará en mi corazón, por muchas razones. Me siento en casa. Siempre sentí el apoyo de los aficionados, no de todos los periodistas", dijo riendo. "Siempre digo la verdad y a veces duele pero este es mi carácter… A veces se dice que soy duro". Volvió a reírse. Y más en serio: "Yo no puedo decir que este partido es como todos los demás", comentó.

"El Barcelona siempre estará en mi corazón, por muchas razones. Me siento en casa. Siempre sentí el apoyo de los aficionados, no de todos los periodistas" Svetislav Pesic — Entrenador del Bayern de Múnich

Pesic dirigió el Barça en dos etapas, aunque la primera, de 2002 al 2004, forjó su lugar en la historia del club al ganar por primera vez la máxima competición continental, esa que tantas veces se había resistido. Jugaban entonces los Bodiroga, Navarro, Fucka, Jasickevicius... La segunda tuvo lugar muchos años después, de 2018 a 2020, menos exitosa. Por en medio llevó las riendas de infinidad de selecciones y clubs, entre ellos en Girona y en Valencia.

El adiós de Navarro

El serbio se maneja con un castellano frágil pero eso no limita su locuacidad innata. Explicaciones largas y salpimentado de humor llenaron su comparecencia en el hotel de concentración del Bayern, equipo que espera vivir temporadas mejores. "Nunca recibo una oferta si todo va bien. Solo si hay problemas me llaman", sonrió.

A partir de ahí combinó lo que, a su juicio, comporta ser entrenador con historias de su pasado azulgrana. Recordó que "un entrenador tiene que estar preparado para tomar decisiones duras que a algunos jugadores no les puede gustar. El trabajo no es solo entrenar y pedir tiempo muerto".

Pesic conversa con Mirotic en el entrenamiento azulgrana en València / MARIANO POZO

Y en este punto explicó cómo tuvo que decirle a Juan Carlos Navarro, actual director general de la sección del Barça, que su carrera como jugador azulgrana debía darse por acabada. "Fue uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Europa. Pero en la segunda etapa en el club nadie tenía cojones de decirle que su hora había llegado. 'Mira, Juanqui, tenemos que decirnos la verdad', le dije. 'No sé cuántas temporadas estaré aquí, pero tengo que pensar en el futuro del club. Si tú me preguntas mi opinión yo te digo que para el club es mejor no sigas y empieces a hacer otras cosas. Dirigente, lo que sea...'. Ya no jugó la siguiente temporada y nuestra relación no fue como antes, pero con el tiempo mejora y ahora vuelve a estar como antes".

"El Barça ayudó a Xavi Pascual en su día y ahora le toca a él ayudar al Barça" Svetislav Pesic — Técnico del Bayern de Múnich

Pesic no soslayó la pregunta de qué le pasa al Barça y cómo debería corregir su situación. "Ha pasado por altibajos. Al 100% puede ganar a cualquiera. Pero el actual entrenador -dijo en referencia a Xavi Pascual- está capacitado para tomar decisiones revolucionarias. Creo que el futuro del Barça no pasa por comprar cada año jugadores y soñar con una final four y ganarla. Hay que rejuvenecer la plantilla y tener paciencia, aceptando no ganar nada uno o dos temporadas. Si él se queda puede dar sus mejores años como entrenador al club. El Barça le ayudó en su día y ahora le toca a él ayudar al Barça". Recomendó explícitamente recuperar a Leandro Bolmaro, hoy en el Olimpia Milano, "el último chico que ha salido de la cantera".

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Bromeó que el Palau no ha cambiado desde que vino la primera vez. "Siempre dicen que lo van a hacer nuevo y pasan los años y siempre está igual". Se rió con ganas. "Ahora sí, ahora ya no hay el Mini, ahora seguro que sí", apostilló. Elogió a Salvador Alemany, "el último gran presidente de la sección". Y en su carrera señaló que el único título que le falta es el oro olímpico. Creía que lo iba a ganar en Tokio-2021 con Serbia. Debió conformarse con el bronce. Él, que siempre dijo que ante todo se siente yugoslavo. Y concluyó su repaso entre aplausos. Le esperaba su hija, que trabaja en el FC Barcelona. La conexión con la capital catalana continúa.