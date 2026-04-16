Musetti confirma su candidatura en Barcelona y Rublev avanza con autoridad

El ruso Andrey Rublev y el italiano Lorenzo Musetti, dos de los principales favoritos tras la baja de Alcaraz, sellaron este jueves su pase a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell en una jornada en la que el primero mostró su versión más sólida y el segundo confirmó su condición de aspirante en la tierra batida barcelonesa.

Rublev, quinto cabeza de serie, firmó un triunfo convincente ante el italiano Lorenzo Sonego (6-2, 6-3) en un partido en el que fue claramente de menos a más. Tras ceder su primer servicio y verse 0-2 abajo, el ruso reaccionó con contundencia, encadenando ocho juegos consecutivos y tomando el control total del encuentro.

Con una derecha poderosa y una presión constante al resto -llegó a ganar la mitad de los puntos en esa faceta-, el moscovita cerró el duelo en una hora y 43 minutos para igualar su mejor resultado en el torneo barcelonés, donde mantiene un vínculo especial tras haberse formado en la ciudad.

Machac, descansado

Su siguiente rival será el checo Tomas Machac, que accedió a cuartos tras beneficiarse de la retirada del español Carlos Alcaraz en octavos de final. El jugador centroeuropeo, que venía de superar en primera ronda al argentino Sebastián Báez en tres sets, llegará con menos desgaste a un cruce exigente.

Por su parte, Lorenzo Musetti, segundo cabeza de serie, también cumplió los pronósticos al imponerse al francés Corentin Moutet por 6-3 y 6-4 en un encuentro trabajado, especialmente en la segunda manga.

El número 9 del mundo exhibió su habitual repertorio sobre la arcilla, moviendo con precisión a un imprevisible Moutet y sabiendo gestionar los momentos de mayor tensión. Aunque el francés trató de desestabilizarle con su estilo eléctrico, el italiano mantuvo la calma y acabó imponiendo su mayor consistencia para cerrar el partido en una hora y 41 minutos.

Musetti se mete así entre los ocho mejores del torneo barcelonés, donde emerge como el jugador mejor clasificado del cuadro tras las eliminaciones de otros favoritos, y buscará este viernes un puesto en semifinales.

Gradas llenas

El francés Arthur Fils, noveno cabeza de serie del torneo, superó por la vía rápida al estadounidense Brandon Nakashima en 1:13 horas de partido (6-2 y 6-3). Con todo vendido para esta novedosa jornada 'nocturna', con el partido empezando algo más allá de las 19.30 horas y terminando todavía con claridad en el cielo barcelonés, el duelo 'no esperado' fue para Fils.

Porque la organización tenía pensado que fuera Alcaraz quien jugara este partido y ello propició que se rozara el 'sold out'. De ahí que el choque se jugara con las gradas llenas y que Fils, con mayoría de afición francesa, estuviera como en casa y con todo a favor para desplegar su mejor tenis. El francés estuvo muy fino, con infinidad de bolas a la línia, y movió muy bien a su rival para ir empequeñeciendo a Nakashima.

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Fils, número 30 del mundo actualmente pero con mucha proyección a sus 21 años, cedió un único servicio en el segundo set pero ello no le impidió cerrarlo por 6-3 con un 'contra break' inmediato. Ahora, Fils se medirá al italiano Musetti en un duelo de altura, seguramente el mejor de cuartos de final.