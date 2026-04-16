Tragedia
Muere a los 48 años el exportero internacional austriaco Alex Manninger en un accidente de tráfico
El exmeta del Arsenal, Liverpool y Juventus fichó por el Espanyol en 2002, pero no llegó a jugar ni un minuto.
El exguardameta de la selección austriaca Alex Manninger, que jugó entre otros en el Arsenal, Liverpool y Juventus y pasó sin llegar a debutar por el RCD Espanyol, ha fallecido en un accidente de tráfico, según anunció este jueves su primer club, el Red Bull Salzburgo.
El equipo austriaco comunicó el fallecimiento del jugador, de 48 años, en una publicación en su cuenta oficial de X. "Lamentamos la pérdida de nuestro exguardameta Alexander Manninger, que ha fallecido trágicamente en un accidente de tráfico", rezaba el comunicado.
Choque con un tren
Según informaciones procedentes de Austria, el coche de Manninger colisionó con un tren en un paso a nivel de la línea ferroviaria local de Salzburgo, en Nussdorf am Haunsberg.
Con 33 partidos internacionales con Austria, Manninger fichó por el Arsenal procedente del Grazer AK en junio de 1997 y disputó 64 partidos bajo las órdenes de Arsène Wenger, ganando la Premier League durante su estancia de cinco años antes de marcharse al Espanyol, ya que David Seaman y Richard Wright le impedían acceder al primer equipo. En el cuadro perico no llegó a debutar.
Paso por Italia
El Arsenal rindió homenaje a su ganador del doblete de 1998 en X y declaró: "Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en estos momentos tan tristes. Que descanse en paz".
También jugó en el Torino, el Bolonia, el Siena y la Juventus en Italia, en el Augsburgo en Alemania y, brevemente, en el Liverpool, de vuelta en la máxima categoría inglesa.
La Federación Austriaca de Fútbol también lamentó su fallecimiento, calificándolo de persona "excelente". El director deportivo Peter Schottel declaró en la página web oficial de la Osterreichischer Fussball-Bund que Alexander Manninger fue un "embajador excepcional" del fútbol austriaco tanto dentro como fuera del campo.
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición