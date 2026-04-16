El LIV Golf corre peligro de desaparecer: el fondo soberano saudí estudia retirar su millonaria inversión

El mundo del golf ha entrado en un túnel de oscuros rumores sobre el futuro del circuito LIV. El circuito irrumpió con fuerza en 2022 con el estruendoso respaldo financiero del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Arrebató al PGA Tour y al DP World Tour a figuras como Sergio García, Bryce DeChambeau, Phil Mickelson, Brooks Koepka y, sobre todo, Jon Rahm, al que untaron con un contrato de 300 millones por cinco años en 2024. Ahora, según han informado medios especializados, los saudís planean retirarse del proyecto, lo que significaría prácticamente una herida mortal, difícil de superar.

El circuito LIV juega torneos por el mundo al margen de los convencionales, con formatos algo diferenciados, pero no ha conseguido opacar al PGA Tour, al que se enfrentó, provocando un cisma entre los mismos jugadores. Por lo general, no les ha acompañado ni las audiencias televisivas, ni la atención mediática, ni tampoco del público. Ahora corre un peligro existencial cuatro años después de su nacimiento. Según explican el Financial Times y el New York Times, los conflictos geoestratégicos en el mundo, en particular en Irán , habrían impulsado a Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, a reorganizar las inversiones y plantar al golf después de más de 5.000 millones de gasto y un retorno reducido.

No está claro si la desconexión de la financiación será de inmediato o se permitirá concluir la temporada. El terremoto ha pillado a los golfistas del LIV, unos días después del Masters de Augusta, a punto de disputar el sexto campeonato del año en Ciudad de México. Ahí se ha pronunciado Sergio García, incrédulo ante las noticias al respecto. "Sinceramente, no hemos oído nada más de lo que se nos dijo a principios de año, que este es un proyecto a largo plazo. No puedo decir nada más de lo que ya sabemos", señaló.

Sergio Garcia y Jon Rahm, en el último Masters de Augusta. / ANDREW REDINGTON / Getty Images via AFP

Los rectores del LIV se reunieron de forma urgente en Nueva York para analizar la difícil situación. El CEO del LIV Golf, Scott O'Neil, envió el miércoles un correo electrónico a todos los jugadores y equipos del circuito en el que intentaba poner calma: "Quiero ser absolutamente claro: nuestra temporada continúa exactamente según lo previsto, sin interrupciones y a pleno rendimiento. Aunque el panorama mediático suele estar lleno de especulaciones, nuestra realidad la define el trabajo que hacemos en el campo. La vida de un proyecto emergente suele definirse por estos momentos de presión. Nos apuntamos a esto porque creemos en romper el statu quo".

Largo conflicto

Pese a estas palabras, resulta difícil de creer que el circuito LIV pueda sobrevivir sin el chorro de dinero saudí. Y menos con las cantidades que paga a sus estrellas. A partir de ahí se abriría un enorme interrogante sobre lo que sucedería con los jugadores, muchos de los cuales se marcharon del PGA Tour de sopetón y en abierto conflicto. De hecho, el PGA Tour sanciona con un año a partir del último torneo jugado, aunque hizo una excepción con Brooks Koepka, que ha hecho el viaje de vuelta. Al igual que Patrick Reed. Con Rahm negoció un trato similar, pero no ha habido resolución por ahora.

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Las tensiones en el LIV y el PGA Tour surgieron desde un buen principio, con ataques recíprocos en los tribunales. En 2023 se produjo una tregua y parecía que la cacareada unificación podía materializarse. Nunca ocurrió. En estos momentos el conflicto podría solucionarse de una forma inesperada: con la desaparición del recién llegado.