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Leo Messi compra la UE Cornellà

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Imagen reciente de Leo Messi en un partido con el Inter de Miami.

Imagen reciente de Leo Messi en un partido con el Inter de Miami. / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP

Begoña González

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Barcelona
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Leo Messi ha hecho oficial en un comunicado que desde este jueves es el nuevo propietario del club catalán UE Cornellà, cuyo estadio colinda con el RCDE Stadium y que milita en la Tercera RFEF. "El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", reza el comunicado difundido por la Unión Esportiva.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", añade el texto difundido. Esta inversión estratégica del futbolista pone de relieve su fuerte vinculación con Catalunya y ha sacudido el mundo del fútbol.

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Fundado en 1951, el Cornellà a lo largo de su historia ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star.

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