Koeman recrimina a Barça y Madrid que culpen al árbitro de sus eliminaciones de la Champions

Con la distancia emocional de ver los dos partidos por televisión, y pasadas unas horas después de los sendos desenlaces, Ronald Koeman veía "un poco exagerado" que las lamentaciones del Barça y el Madrid por sus respectivas eliminaciones europeas se centraran en los árbitros.

El seleccionador de Países Bajos, sin embargo, comprendía las quejas. Y admitió que, tal vez, echaría pestes si hubiera estado involucrado "como entrenador [Hansi Flick]) o como presidente [Joan Laporta fue quien más criticó al colegiado francés Clément Turpin]". "Yo durante muchos años también tuve esos pensamientos cuando estaba como entrenador", confesó. Sigue siéndolo. Quizá en el próximo Mundial reviva esa indignación si la selección neerlandesa sufre errores como los que se han visto en la Champions.

Presentación de la Koeman Cup en el Club de golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires. / Dani Barbeito / SPO

La culpa de Camavinga

"Es un poco exagerado culpar a los dos árbitros", apreciaba Koeman de los jueces asignados a los dos partidos del Barça, en el que sufrió sendas expulsiones, Pau Cubarsí en la ida y Eric Garcia en la vuelta. "En las dos jugadas en las que el árbitro saca tarjeta roja, pueden serlo, es el último hombre el que hace falta" analizaba la leyenda azulgrana en la presentación de la sexta edición del torneo de golf benéfico Koeman Cup. El Club Golf de Barcelona en Sant Esteve Sesrovires acogerá la prueba los días 21 y 22 de mayo. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Cruyff.

Koeman reconoció se sorprendió al ver que, en el partido de ida, el árbitro István Kovács no señalara el penalti por la mano de Marc Pubill en el área del Atlético tras el saque de puerta de Juan Musso, y veía un motivo razonable de queja azulgrana. Sin embargo, aún veía más exagerado que el Madrid excusara en el arbitraje su eliminación ante el Bayern Múnich por la expulsión de Eduardo Camavinga: En el fondo, el Barça jugó muchos más minutos con diez. "Primero me enfado con el jugador", aseguró Koeman por la torpeza de Camavinga de retrasar el saque de una falta. "No hay que dejar dudar a un árbitro. Si tienes una tarjeta, retener el balón puede hacer que el árbitro se caliente por este tema y te saque la segunda", reflexionaba el técnico.

Ronald Koeman y Pati Roura, la directora de la Fundación Johan Cruyff. / Dani Barbeito / SPO

Reconocimiento a Simeone

De cualquier forma, Koeman no ponía reparos a las eliminaciones del Barça y el Madrid. Su exequipo se vio condenado, además, por las concesiones defensivas. "Es un placer ver jugar al Barça, pero, por otro lado, si no presionas al jugador que tiene el balón es muy arriesgado”, valoró antes de atribuir un papel "importantísimo" en los próximos años a Lamine Yamal, a quien le detecta madera de líder.

A pesar de todo, el técnico tributaba un reconocimiento deportivo al Atlético, al que felicitó: "Sobre todo, a su entrenador. Eliminar al Barça en la Copa y en la Champions, es algo grande", valoraba de Diego Simeone. "Tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo con un mismo equipo y conseguir estas cosas", expuso, tal vez recordando que él, como entrenador del Barça no pudo completar una temporada y media.

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Koeman y Laporta, en la última edición de la Koeman Cup. / Javi Ferrándiz / SPO

El caso es que el artífice de la conquista de la primera Copa de Europa (1992) lleva 11 años, como todos los culés, viendo pasar el título. Desde el éxito de 2015. "Son muchos años para un club como el Barcelona, viendo el equipo que tiene actualmente y los años de Messi".