Keko Martínez, el exfutbolista que pasó de retirarse con 24 años en números rojos a planificar el patrimonio millonario de Joan Garcia y Jorge Martín: "Me quedé vacío"

Con 24 años, Keko Martínez, “el hijo del ebanista”, era un “jornalero del fútbol”, como dice él, que decidió colgar las botas por falta de motivación. “Estaba muy estancado”, recuerda sobre un parón que, en realidad, solo iba a durar ocho meses. Ahora, con 52, y tras una segunda retirada definitiva a los 37, con las alforjas llenas de goles en Segunda y Segunda B, Keko es un empresario de éxito que planifica, con su empresa Ariete Sports & Entertainment, patrimonios por valor de 500 millones de euros.

Una historia que el exdelantero del Tenerife y de una decena de equipos catalanes como el Terrassa, el Lleida y el Sabadell ha volcado en el libro ‘Capital trascendente’ (Plataforma Editorial) que ha sido presentado este jueves en un acto en La Pedrera barcelonesa, en el que ha estado presente el portero del Barça Joan Garcia, uno de sus clientes más ilustres.

El exfutbolista Keko Martínez, autor de 'Capital Trascendente', antes de la presentación de su libro. / Ferran Nadeu / EPC

“Es un libro en el que plasmo toda mi historia personal y profesional, a partir de tres pilares: mis experiencias como futbolista profesional y gestor de patrimonios; mi visión sobre el mundo y el sistema en el que vivimos, tanto desde la óptica económica como desde la vital; y la metodología que llevamos desarrollando 15 años en Ariete para la aplicación de esa filosofía en el deporte, el arte y el mundo empresarial para tener una vida con más significado y más trascendente”, explica el autor.

Joan Garcia, Mariona Caldentey, Jorge Martín...

Su firma trabaja en la actualidad con alrededor de 200 deportistas, que suman un patrimonio de alrededor de 500 millones de euros. Además de Joan Garcia, entre sus clientes más conocidos se encuentran la campeona del mundo y jugadora del Arsenal Mariona Caldentey, el campeón de MotoGP Jorge Martín (que firma el prólogo del libro), el centrocampista del Espanyol Edu Expósito, el jugador del Athletic Iñigo Ruiz de Galarreta y el tenista Marcel Granollers.

Dice que le gusta la palabra “consejero” para definir su rol, alimentado por su propia experiencia como futbolista. Escrito queda, realizó un parón en su carrera con 24 años, con una mano delante y otra detrás. “Era un jornalero del fútbol, de una familia trabajadora. No es que hiciera mal uso del dinero, sino que lo que hacíamos era gestionarlo por el bien de la familia. No fue un caso de quiebra, sino simplemente de que mi carrera hasta los 24 años dio para lo que dio”, explica.

No es que hiciera mal uso del dinero, sino que lo que hacíamos era gestionarlo por el bien de la familia. No fue un caso de quiebra, sino simplemente de que mi carrera hasta los 24 años dio para lo que dio Keko Martínez

Una deuda de 60.000 pesetas

“El fútbol y yo nos dejamos mutuamente. Como una pareja que ya no vibra ni se desea y que decide, con más honestidad que dramatismo, que no quiere engañarse. Me quedé vacío”, describe en su obra sobre un momento de su vida en el que se quedó con números rojos, sin ahorros y con una deuda con su futura mujer de 60.000 pesetas [360 euros], prestados para un curso de inglés.

El exfutbolista Keko Martínez, autor del libro Capital Trascendente , antes de la presentación de su libro junto al portero del FC Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Ocho meses después regresó a los campos de juego, logrando golear en Segunda durante cinco temporadas y unas cuántas más en Segunda B hasta su retirada a los 37 años. Una década larga que Keko aprovechó para retomar sus abandonados estudios y preparar un mañana consagrado a ayudar a deportistas como él en la planificación de su patrimonio, poniendo el acento en el 'para qué' por encima del 'qué' o el 'cuánto'.

La fundación Gate for Children

En su obra, Keko define su filosofía de capital trascendente como “un camino hacia una vida con más significado, más propósito, más plena y saludable; una manera consciente de vivir; una forma humanista de usar el capital (o los capitales) para mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean”. La fundación Gate for Children, que ayuda a 220 niños en Tailandia y a la que donará los beneficios de su libro, engarza con ese último objetivo.

Noticias relacionadas

Nunca hemos vivido en un momento de mayor capacidad material, en cuanto a opciones y recursos y a su vez creo que nunca hemos estado tan vacíos y tan carentes de significado Keko Martínez

“Nunca hemos vivido en un momento de mayor capacidad material, en cuanto a opciones y recursos y a su vez creo que nunca hemos estado tan vacíos y tan carentes de significado. Lo que propongo en ‘Capital trascendente’ es una metodología en la que dejemos un poco de lado el qué, la riqueza como fin en sí misma y nos giremos hacia poner la persona en el centro. Que no nos dejemos llevar por los preceptos que la sociedad nos marca, sino que marquemos nuestro propio estándar de felicidad, de plenitud y de propósito”, desarrollo a este diario. La premisa, a modo de resumen, es sencilla: "Transformar el éxito profesional en un éxito vital". Como hizo el hijo del ebanista.